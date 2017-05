Das Stade de Suisse wird zur Filmkulisse

Ein Berner fährt nach Cannes

Am 70. Filmfestival in Cannes ist die Schweiz nur marginal vertreten – mit vier Koproduktionen unter ausländischer Regie in Nebensektionen. Doch ein Berner Produzent rettet die einheimische Ehre an der Côte d’Azur: Ivan Madeo von der Berner Contrast Film, der aktuell den Spielfilm «Der Läufer» betreut (siehe Box oben).



Madeo («Der Kreis», «Heimatland») ist einer von zwanzig aufstrebenden europäischen Produzenten, die in Cannes als «Producer on the Move» die Chance bekommen, internationale Filmprojekte zu entwickeln und Kontakte zu vertiefen. Er wurde nach einem mehrmonatigen Auswahlverfahren von der European Film Promotion ausgewählt. zas