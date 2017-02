Dichter, Volksheld, Staatsfeind

Nein, ein klassisches Biopic ist «Neruda» wahrlich nicht. Schon in den ersten, temporeichen Szenen des Films wird man mit surrealen Einfällen ins kalte Wasser geworfen: Der viel gereiste, gut genährte und redefreudige Pablo Neruda ist eine prominente, polarisierende Persönlichkeit. Je nach Sichtweise ist er ein Volksheld oder ein Volksverräter – und vor allem ein polizeilich gesuchter Mann. Mit Erklärungen, historischem Kontext oder authentischen Schilderungen hält sich das Drehbuch jedoch nicht auf. Wer sich zuvor eingelesen hat, ist daher im Vorteil.

Nerudas Tonfall

Im Gespräch gibt Regisseur Pablo Larraín zu, dass sich der biografische Wert seines Films über den chilenischen Schriftsteller in Grenzen halte: «Man findet hier nicht heraus, wer Neruda war. Es ist eher so: Wir gehen in sein Haus und spielen mit seinen Spielsachen. Es geht darum, den ungezähmten literarischen Ton Nerudas zu treffen.» Darum sei der Film mal eine schwarze Komödie, mal ein Film noir, mal eine Verfolgungsjagd, mal ein Roadmovie, mal ein Western. «Fiktion interagiert hier mit Fiktion. Einfacher kann ich es leider nicht erklären», meint Larraín.

Katz-Maus-Travestie

Einen roten Faden hat «Neruda» natürlich trotzdem beziehungsweise eine Perspektive: Wir erleben das Geschehen aus der Sicht des Polizeipräfekten Oscar Peluchonneau (Gabriel García Bernal), der den wegen Staatsbeleidigung gesuchten Neruda (Luis Gnecco) dingfest machen soll. Wobei Peluchonneau eingangs klar am kürzeren Hebel sitzt: Der unfassbare Neruda, ein Provokateur, aber auch eine Spielernatur, legt falsche Fährten. Für beide steht bei dieser Katz-und-Maus-Travestie der gute Ruf auf dem Spiel: Peluchonneau riskiert, dass er als versagender Ermittler endet, und Neruda weiss genau, dass ihm diese Flucht, je länger sie dauert, desto mehr Sympathien in der Bevölkerung einbringt.

«Neruda» ist in seiner Überdrehtheit und unsteten Erzählweise eine Art Antithese zu Larraíns anderem Film, der zurzeit in den Kinos läuft – «Jackie», in dem Natalie Portman als Jackie Kennedy zu sehen ist. Während «Jackie» von einer Frau erzählt, die abwägen muss, wie viel sie von ihrem Innenleben den Medien preisgeben will, sehen wir in «Neruda» zwei Männer, die ihr Innenleben dem Publikum richtiggehend zum Frass vorwerfen: ­Neruda, weil er schreibt, und ­Peluchonneau, weil er als Erzähler der Geschichte fungiert.

Anstrengend und anregend

Das ist manchmal ziemlich anstrengend, zugegeben – aber es ist auch vergnüglich, anregend und, was vielleicht am meisten zählt, in dieser verrückten Form ziemlich sicher im Sinne Nerudas.



Der Film: ab Donnerstag im ­Kino. (Berner Zeitung)