«Die Wut ist eine Falle»

2016 ist an den Oscars die Kampagne #OscarsSoWhite entstanden, daraufhin versprach die Academy, für mehr Vielfalt zu sorgen. Dieses Jahr sind mit «Moonlight» oder «Hidden Figures» mehrere Filme über das Leben von Schwarzen in den USA nominiert. Ist die Kritik an den Oscars der richtige Kampf?

Es ist eine oberflächliche Diskussion. Nicht, dass sie unwichtig wäre, aber die Resultate bleiben kosmetisch. Es ist sicher gut, wenn die Oscar-Academy mehr Frauen, Schwarze und Ausländer aufnimmt. Aber damit es Filme von Schwarzen gibt, müssen diese erst einmal produziert werden. Die Frage ist, wer darüber entscheidet, welche Filme gemacht werden und welche nicht. Und das ist noch immer dieselbe kleine Gruppe von weissen Männern. So lange daran nichts geändert wird, wird nichts passieren.

Mit «I Am Not Your Negro» sind Sie für den Dokumentarfilm-Oscar nominiert. Der Essay verdichtet anhand eines Textes des afroamerikanischen Schriftstellers James Baldwin ein halbes Jahrhundert schwarze Erfahrung in den USA – und gipfelt in der Wahl von Barack Obama.

Ein Journalist fragte James Baldwin einmal, wie es seiner Meinung nach sein wird, wenn die USA ihre ersten schwarzen Präsidenten haben. Seine Antwort war: Die wirkliche Frage ist nicht, wann wir den ersten «Negro»-Präsidenten haben werden. Die Frage ist, von was für einem Land er Präsident sein wird. Genau das haben wir bei Obama gesehen: Das Land, das ihn gewählt hat, war nicht fähig dazu, echten Wandel voranzutreiben. Jene, die ihn unterstützt haben, hätten in Bewegung bleiben müssen. Aber das haben sie nicht getan.

Die Polizeibrutalität gegenüber Schwarzen hat unter Obama nicht abgenommen. Einige Aktivisten kritisierten deshalb, er habe zu zögerlich reagiert. Und er sei davor zurückgeschreckt, das zur Sprache zu bringen, was den Schmerz der Schwarzen tatsächlich ausmacht.

Zuerst einmal: Obama ist ausserordentlich intelligent und war wahrscheinlich der grösste Intellektuelle, der jemals US-Präsident geworden ist. Und im Gegensatz zu Donald Trump war er Präsident des ganzen Landes. Aber ihm war zugleich bewusst, dass ihm von Anfang an Grenzen gesetzt sein würden. Wäre er ein parteiischer Präsident gewesen, wäre das Land explodiert. Er hat seine Gegner in sein Team aufgenommen, damit sie seine Politik durchsetzen. Das ist die Realität der Politik. Meine Kritik ist, dass die Graswurzelbewegungen, die mitgeholfen haben, ihn zu wählen, weiterhin hätten Leute mobilisieren müssen. Pro Woche hätten 500 Personen für die Healthcare-Reform demonstrieren müssen. Stattdessen sassen wir auf der Couch und sahen fern.

Sie sind in Haiti geboren. Wie war es für Sie, in den USA aufzuwachsen?

Ich habe sehr früh gelernt, mich vor der Wut zu schützen, die man als Schwarzer in den USA jeden Tag spürt. Diese Wut ist eine Falle. Ob dem täglichen Zorn vergisst man irgendwann, dass man ein Mensch ist und noch andere Eigenschaften hat als die, schwarz zu sein.

Spüren Sie diese Wut noch heute?

Ja, auch wenn ich in einer sehr privilegierten Situation bin. Es ist Teil meines Lebens, ich kann Ihnen gerne ein Beispiel geben. Vor ein paar Tagen gab einer der Förderer meines neuen Films «Le jeune Karl Marx» hier an der Berlinale eine grosse Party. Die Fotografen haben dort gewartet, aber sie wussten nicht, wer ich bin. Sie kannten die deutschen Schauspieler, also haben sie sich auf sie konzentriert. Als ich kam, haben sie einfach eine schwarze Person gesehen. Und wenns ums Kino geht, existiert in ihren Köpfen keine berühmte schwarze Person. Solches erlebe ich immer wieder. James Baldwin sagt es in «I Am Not Your Negro» so, gerichtet an die Adresse der Weissen: «You never had to look at me. I had to look at you.»

Die Ausschnitte aus Baldwins Reden und Talkshow-Interviews sind sehr eindrücklich. Er wehrt sich immer wieder gegen die Beschwichtiger, die die Erfahrungen von Schwarzen kleinreden oder universalisieren.

James Baldwin hat sein Leben lang die Weissen beobachtet. Er durchschaute sie und entschied sich trotzdem, nicht wütend zu werden. Für ihn war klar, dass Rassismus das Problem der Weissen ist. Die Weissen haben ja die Sklaverei, die Rassentrennungsgesetze, den «nigger» erfunden, wieso sollte er nun derjenige sein, der sie und das ganze Land zum Besseren wendet? Er gab zu verstehen: Macht euren Job, es ist euer Baby!

Einmal sagt ein Gast in einer Talkshow, als Schriftsteller habe James Baldwin mehr mit weissen Autoren gemein als mit vielen Afroamerikanern. Heute wird der Ruf «Black Lives Matter» mit der Aussage «All Lives Matter» entkräftet. Argumentieren diese Leute in einer ähnlichen Art und Weise?

Ja, dieses Argument ist typisch, man hört es auch heute noch. Es ist sehr bevormundend, weil es dem Kampf seine Legitimation entzieht. James Baldwin bekam von den Leuten ja auch immer wieder die Frage zu hören, weshalb er so verbittert sei. «Als ob es nicht jeden Tag genug Gründe gäbe, verbittert zu sein!», antwortete er.

Sie selber waren für einige Jahre Kulturminister Haitis und haben in Deutschland studiert.

Ich bin immer wieder geflüchtet und habe in Haiti und afrikanischen Ländern gearbeitet. Ich habe mich durch die Welt bewegt und gleichzeitig erlebt, wie sich Europa in sich selbst eingeschlossen hat. Es wurde auch für mich immer schwieriger zu reisen. Mauern hat man schon vor 30 Jahren zu bauen begonnen: Vor jeder Botschaft in der westlichen Welt steht eine lange Schlange von Menschen, die ein Visum wollen. Ich habe das alles kommen sehen, derweil meine Freunde in Europa mit den nächsten Wahlen beschäftigt waren. Der Rest der Welt ging sie nichts mehr an.

Warum?

Ich glaube, der Individualismus hat das alles stillgelegt. Wir haben den gemeinsamen Kampf verloren. Ich sehe das sogar an den Leuten, die in ihrer Studentenzeit gekämpft haben. In Berlin hiess es damals «Internationale Solidarität!». All das ist verschwunden. Die Menschen kümmert nicht mehr, was im Kongo oder in Nicaragua geschieht. Ich erinnere mich, dass damals Freunde nach Chile oder Südafrika gefahren sind, um sich einzusetzen. Jetzt haben diese Leute die Probleme auf sich selbst gerichtet.

Sie meinen die Linken.

Die Linke ist intellektuell faul geworden. Es ist, als habe im linken Denken eine Gentrifizierung stattgefunden. Die Leute sind bequem geworden durch ihr verbürgerlichtes Leben und dadurch, dass die Kriege woanders stattgefunden haben und bei ihnen 30 Jahre Frieden geherrscht hat. Angefangen hat es 1973 mit der Ölkrise, darauf folgten Ronald Reagan und Maragaret Thatcher. Die Linke begann zu schrumpfen, die wirtschaftliche Macht ballte sich, das ganze System hat sich gedreht. Heute sind wir bei Donald Trump angelangt, bei der Karikatur dieses Wandels.

Sind wir zynisch geworden?

Zynismus gibt es überall, er wird einfach kulturell verschieden ausgedrückt. Aber ich will nicht sagen, dass die Welt zynisch geworden ist. Es gibt unterschiedliche Reaktionen auf Veränderung. Eine davon war die Rückbesinnung auf Komfort und individuellen Erfolg. Als ich aufgewachsen bin, wurde in der Schule grossen Druck ausgeübt, damit man es an die beste Universität schafft. Damals garantierte ein Abschluss, dass man immer Arbeit haben wird. Das hat sich innerhalb von kurzer Zeit geändert. So ist eine Angst darum entstanden, was aus einem werden wird. Und zu dieser Sorge ums ökonomische Überleben kam die Sorge ums kulturelle Überleben, weil man im eigenen Land den Aufstieg einer neuen Generation von Ausländern ­miterlebt hat. All das sind Gründe, die erklären können, weshalb es zu dieser Verkapselung gekommen ist.

Ein Zustand der Lähmung.

Die Situation ist typisch für die westliche Welt: Die Linke ist fragmentiert, die Mittelklasse ist demobilisiert und steht Todesängste aus. Die Leute haben Reichtum angehäuft und fürchten sich davor, aus ihrer bequemen Lage vertrieben zu werden. Derweil existierten auf der Welt genug Leute, die nichts mehr zu verlieren haben. Syrer oder Senegalesen nehmen den langen Weg auf sich, um nach Europa zu gelangen. Und vor ihnen hat Europa Angst?

Wenn man Sie als Regisseur von «I Am Not Your Negro» und «Le jeune Karl Marx» fragen darf: Was wird Ihrer Meinung nach künftig entscheidend sein: der Kampf um Identität oder der Kampf um Klasse?

Ich antworte mit James Baldwin: Es wird das sein, wofür wir uns zusammen entscheiden. Das Problem ist, dass wir gespalten sind und uns nicht einmal über die Diagnose verständigen können. Aber für Baldwin war Geschichte nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart. Und Marx analysierte die kapitalistische Gesellschaft als historisch gewachsen, was bedeutet, dass sie verändert werden kann. Marx und Baldwin sagen letztlich beide, dass nur wir für die Zukunft verantwortlich sind.

(Tages-Anzeiger)