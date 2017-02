Die anhaltende Krimi-Flut

Mord ist ihr Hobby: Fernsehzuschauer lieben Krimis. Die Einschaltquoten für kriminelle Machenschaften in Filmen und Serien sind anhaltend hoch. Kein Wunder, dass die Sender die Nachfrage mit immer mehr TV-Krimis befriedigen. Allein die deutschen Sender ARD und ZDF haben derzeit mehr als 100 (!) einschlägige Serien und Reihen im Angebot – vom Quotenrenner «Tatort» mit seinen durchschnittlich neun Millionen Zuschauern und den «Rentnercops» im Ersten bis zu «Kommissarin Heller» oder «Unter anderen Umständen» im Zweiten.

Im Schweizer Fernsehen ermittelt neben den «Tatort»-Kommissaren seit fünf Jahren erfolgreich «Der Bestatter», dem durchschnittlich 700 000 Zuschauer über die Schaufel schauen, und auch die auf Herbst angesetzte neue SRF-Produktion «Wilder» wird für Schauder sorgen.

Weniger andere Genres

Kaum noch ein Tag in einer ganz normalen Fernsehwoche also, an dem der Krimi das Programm zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr nicht in seinem eisernen Griff hat. Schuldig im Sinne der An­klage sind zwar in erster Linie die öffentlich-rechtlichen Sender, doch auch Privatsender wie Sat 1 und RTL sorgen mit amerikanischen Serien wie «Navy CIS», «Criminal Minds» oder «Bones» dafür, dass die Krimischwemme niemals aufhört.

Dass für andere Genres und Formate wie Komödien, Familienserien, Dokumentationen oder Filme ohne Bezug auf Gewalt und Verbrechen immer weniger Platz ist, scheint vielen Fernsehverantwortlichen egal zu sein – so lange die Quote für die Gaunerjagd stimmt.

«Es wird im Grossen und Ganzen nur noch das gemacht, was einigermassen narrensicher funktioniert – und das sind in der Regel eben Krimis. Es ist frustrierend», erzählt ein ARD-Redaktor, der anonym bleiben will. Etwas anders sieht es beim Schweizer Fernsehen aus, das mit «Seitentriebe» von Güzin Kar derzeit immerhin eine tragikomische Serie produziert.

Spannungsabbau dank Krimi

Doch warum lieben so viele Zuschauer Krimis, was fasziniert sie an den nicht selten brutalen Geschichten über Verbrechen? Das ist einmal die Angstlust, wie etwa der Münchener Psychologe Stephan Lermer erklärt: Laut ihm sorgen Krimis für angsteinflössenden Kitzel, der aber auszuhalten ist, denn der Mord findet ja nur auf dem Bildschirm statt.

Andere Experten wie der emeritierte Marburger Professor für Medienwissenschaft Karl Prümm betonen, dass Krimis vor allem das Gerechtigkeitsempfinden der Zuschauer befriedigen – die gezeigten Verbrechen werden ja in der Regel gelöst, die Täter dingfest gemacht. Der Ethnologe Thomas Hauschild aus Halle an der Saale weist darauf hin, dass Krimis zum Spannungsabbau beitragen und gleichzeitig in einer immer unübersichtlicheren Welt für Orientierung sorgen.

Kein Trost für jene, die Spannung lieber mit mehr Programmvielfalt abbauen würden.



Nächster Schweizer «Tatort»: «Kriegssplitter», So, 5. 3., 20.05 Uhr, SRF 1. «Der Bestatter»:Alle fünf Staffeln auf DVD erhältlich. (Berner Zeitung)