Die erhabene Monstershow

Die Viecher sind wieder da, die weibliche Heldin (diesmal verkörpert von Katherine Waterston) peitscht sich in Kampflaune, und die Raumschiffbesatzung jagt abermals einem aufgeschnappten Signal aus dem Weltall nach – diesmal lockt der John-Denver-Song «Take Me Home, Country Roads» auf fatale ­Fährten.

Alles beim Alten also im «Alien»-Universum? Nun, die dramaturgische Verwandtschaft des jüngsten Werks von Ridley Scott im Vergleich zu seinem Gruselklassiker «Alien» (1979) ist streckenweise verblüffend. Aber das schadet dem neuen Weltraumschocker nicht, im Gegenteil: «Alien: Covenant» macht den verkopften und zeitweise arg zerfransten Vorgängerfilm «Prometheus» (2012) vergessen. Jetzt sind die Killerbestien zurück.

Verweis aufs Alte Testament

Zur Timeline: «Alien: Covenant» spielt zehn Jahre nach «Prometheus», aber zwanzig Jahre vor dem Originalfilm von 1979 mit Sigourney Weaver – und wir befinden uns auf einem Kolonisationsraumschiff namens Covenant, dessen Name auf das Alte Testament verweist.

Entsprechend drastisch gehts los: Eine Sternexplosion zerstört Teile des Raumschiffs, und der Captain verbrennt, ohne dass er ein Wort gesagt hätte, in seiner Tiefschlafkapsel, worauf der wankelmütige Oram (Billy Crudup) das Ruder übernehmen muss.

Der Lockruf von John Denver

Das ist schon mal keine gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Besiedelungsmission, umso weniger, als Oram anstelle des ursprünglich anvisierten Ziels jenen Planeten erkunden will, wo die John-Denver-Melodie herkam. Gesagt, getan – und es dauert natürlich nicht lange, bis zwei Mitglieder der etwas farblosen Crew im mucksmäuschenstillen Wald auf Alien-Eier treten.

Android gegen Android

Ab diesem Moment gehts im Grunde nur noch um eines: Fliehen oder sterben. So weit, so bekannt. Der Schrecken wirkt diesmal jedoch besonders intensiv, da sich in «Alien: Covenant» nicht nur Mensch und Mistviech, sondern auch zwei Androiden gegenüberstehen (beide gespielt von Michael Fassbender).

Walter, die jüngste Schöpfung von Tycoon Peter Weyland (Guy Pearce), trifft dabei auf David, den einzigen Überlebenden der Prometheus-Mission. Und wenn der Ältere dem Jüngeren in einer gigantischen Totenstadt das Blockflötenspiel beibringt, zeigt sich die eigentliche Qualität dieses Films: Das Grauen entspringt wieder mehr der Stille.

Wagners «Rheingold»

Kommt hinzu, dass die Drehbuchautoren John Logan («Skyfall», «Spectre») und Dante Harper dem Ziel von «Alien»-Schöpfer Ridley Scott diesmal ziemlich nahe kommen, den einstigen Billiggrusel zur existenzialistischen Menschheitssaga umzubauen. Es geht um Herkunft, Bestimmung und Vergänglichkeit.

Das zeigt sich schon in der allerersten Szene (einem Rückblick), als Schöpfer Weyland seine Schöpfung David in einem weissen Luxussaal den «Einzug der Götter in Walhall» aus Wagners «Rheingold» spielen lässt. Der «Vater» kritisiert, dass das Stück ohne Orchester nicht viel tauge, worauf der «Sohn» mit bösem Unterton Weylands Sterblichkeit anspricht. Damit ist der ultimative Grusel gesetzt, das Gemetzel in Gang gesetzt. Und zum Finale gibts – selbstverständlich – die Vollversion aus «Rheingold» zu hören. (Berner Zeitung)