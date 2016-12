Ein Busfahrer geht Gassi

«Paterson» dauert 117 Minuten, und nachdem man das Kino verlassen hat, fühlt sich die Welt draussen für ein paar Stunden ­anders an als zuvor. Es ist einer dieser Filme, die auf das eigene Bewusstsein Einfluss nehmen wie eine schwache Droge. Vielleicht sollte das Autofahren für die zwei Stunden nach dem Kinobesuch verboten werden. Oder zumindest das Lenken eines Busses.

«Paterson» schärft die Sinne und richtet den Fokus auf scheinbar Irrelevantes. Vor allem auf die Poesie des Alltags. Und der Wiederholung.

Paterson fährt Bus in Paterson. Der Busfahrer heisst gleich wie die Stadt in New Jersey, in der er geboren ist und nun eben Bus fährt. Vor der Arbeit und während der Mittagspause schreibt er gerne Alltagsgedichte in sein kleines Notizbuch. Nach der Arbeit geht er nach Hause, wo er sich erst mal aufs Sofa setzt. Und dort mit seiner Frau Laura auf dem ­Sofa redet. Über den vergangenen Tag oder über ihre Cupcakes und Träume als Countrysängerin.

Preisgekrönter Hund

Einmal hat sein Bus eine Panne, und die Passagiere müssen auf einen Ersatzbus warten, ansonsten hat er meist nur wenig über seinen Tag zu berichten. Und grosse Träume hat er auch keine, ihm ist wohler mit den kleinen Dingen.

Laura aber drängt ihn ­dazu, er solle doch seine grossartigen, im Notizbuch gefangenen Gedichte der grossen Welt zugänglich machen. Was ihre Bulldogge Marvin, stets auf dem Sessel vis-à-vis sitzend, manchmal mit einem Bellen kommentiert. Nach dem gemeinsamen Abendessen führt Paterson Marvin zum Spaziergang aus, den er für ein Bier in der Stammkneipe unterbricht.

Und so wird aus Montag Dienstag, aus Dienstag Mittwoch, und irgendwann ist Wochenende. Am Wochenende geht er auch spazieren mit Marvin, und in der Bar kommt es fast zu einer Schiesserei. Paterson macht jeden Tag dasselbe, aber Marvin auch, und er fährt recht gut damit.

Marvin hiess im richtigen Leben Nellie, leider ist das Tier kurz nach den Dreharbeiten verstorben. Sie wurde als erster Hund posthum mit dem Palm Dog Award ausgezeichnet, der in Cannes jährlich für den besten Filmhund verliehen wird. «Nellie war so ein guter Improvisator», sagte Regisseur Jim Jarmusch in einer Würdigung.

Liebe ohne Smartphones

Auch die anderen Protagonisten machen sehr gute Arbeit in dem Film. Adam Driver («Girls», «Star Wars») als Busfahrer Paterson, das ist im Grunde ein Gedicht für sich, eines von grosser Ruhe und Liebe, von Beständigkeit, Zufriedenheit, Bescheidenheit. Driver spielt das langsame Leben mit solcher Verve, dass man sich für diesen Menschen kein anderes Temperament vorstellen kann.

Laura auf der anderen Seite, Patersons Frau, ist eher die Sanguinikerin mit viel Charme und Sinn für Inneneinrichtung, ebenfalls überzeugend dargestellt von Golshifteh Farahani, dem iranischen Star.

Gemeinsam pflegt das Paar einen Umgang von aufreizender Liebenswürdigkeit, und wenn Paterson hie und da etwas überfordert scheint von Lauras Eifer, dann sagt er einfach ja und streichelt ihr Haar.

Es ist eine schöne Beziehung, und es gibt keine Ironie und keine Smartphones. Die Gedichte, die Paterson verfasst, sind keine Einfälle von Jim Jarmusch, sondern von Ron Padgett, einem Dichter der New Yorker Schule. Sie sind schön und simpel wie der Film. Er dürfte gerne noch länger dauern, und seine Wirkung sowieso. (Berner Zeitung)