Geldgier, Zärtlichkeit und Voyeurismus

«Wir alle spielen unsere Rolle so verdammt gut», resümiert Sookee, das koreanische Dienstmädchen, einmal still für sich die Si­tuation. Sie steht im Garten und beobachtet durchs Fenster, wie ihre fragile japanische Herrin Hideko im Salon von einem geheimnisvollen Grafen verführt wird. Hideko zittert, der Graf wird aufdringlich, und die Magd zieht sich zurück. So hat alles seine Ordnung.

Perverses Kammerspiel

Wir sind in den Dreissigerjahren, Korea ist eine japanische Kolonie. Sookee und ihre Herrin leben auf einem feudalen Landsitz, der Hidekos reichem Onkel gehört. Was wir durch einige Rückblenden bereits erfahren haben: Der Graf ist ausschliesslich am Geld der japanischen Familie interessiert. Aus diesem Grund hatte er die Taschendiebin Sookee bereits als Hausmädchen eingeschleust, bevor er höchstpersönlich bei der Herrin seine Aufwartung machte.

Sookee beklagt das Kalkül hinter dieser Operation, aber sie weiss wahrscheinlich noch nicht einmal, wie recht sie mit ihrer Feststellung hat: Alle vier Protagonisten – Sookee, Hideko, der Graf und der Onkel – spielen in diesem perversen Kammerspiel eine ganz bestimmte Rolle und sie hoffen, dass sie sich am Ende auszahlen wird. In alle Richtungen wird intrigiert, und dem Publikum stehen noch etliche Enthüllungen bevor, bis es endlich erfährt, wer hier eigentlich wen an der Nase herumführt.

Lesbische Erotik

«The Handmaiden» basiert auf dem Roman «Fingersmith» der walisischen Schriftstellerin Sarah Waters, aber Park Chan-wook hat die Handlung nicht nur vom viktorianischen London nach Korea verlegt, sondern auch den dritten und letzten Akt grosszügig umgeschrieben. Was er aber strikte beibehalten hat, ist die lesbische Erotik der Vorlage.

Wer nun die Vermutung hegt, die Liebesbeziehung zwischen einer Herrin und ihrer Magd müsse zwingend sadomasochistische Elemente beinhalten, sieht sich eines Besseren belehrt. Obwohl die japanische Herrin zur Kolonialmacht gehört und das koreanische Dienstmädchen zur kolonialisierten Bevölkerung, interessiert sich Park Chan-wook nicht für solche Analogien.

Voyeuristischer Blick

Vielmehr zieht der südkoreanische Regisseur einen Graben ­zwischen der weiblichen Erotik, die – ob echt oder vorgetäuscht – auf Zärtlichkeit basiert, und der kruden Sexualität der Männer, die sich über Ausbeutung, Pornografiekonsum, Voyeurismus und Hinterlist zu äussern scheint, was letztlich Impotenz suggeriert.

Problematisch kann man finden, dass Park Chan-wook zeitweise selbst einen eindeutig voyeuristischen Blick auf das Geschehen wirft. Man könnte aber auch sagen: Damit nimmt er nur die Perspektive seiner Figuren ein, die sich systematisch ausspionieren.

«The Handmaiden»:Der Film läuft ab heute im Kino.