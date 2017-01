Im Zeichen von Trump und «La La Land»

Sein Name wurde kaum je ausgesprochen, aber Donald Trump war bei den 74. Golden Globes omnipräsent. Moderator Jimmy Fallon witzelte, dass viele Stars Trumps Amtseinführungsfeier meiden wollen. Sogar die schlechteste Opernsängerin aller Zeiten aus der Komödie «Florence Foster ­Jenkins» habe abgesagt.

Meryl Streep, die Florence Foster Jenkins in diesem Film verkörpert und die bei den Golden Globes für ihr Lebenswerk geehrt wurde, doppelte nach: «Wenn die Mächtigen ihre Position dazu benutzen, andere zu tyrannisieren, dann verlieren wir alle.» Der schlimmste Auftritt des Jahres sei für sie gewesen, als Trump in einer Wahlkampfrede die Bewegungen eines Behinderten nachgeäfft habe. Für ihre Rede erhielt Streep, Hollywoods Allzweckwaffe vom Dienst, von Branchenkollegen grosses Lob. Trump schoss auf Twitter zurück und bezeichnete Streep als eine der «meistüberschätzten Schauspielerinnen». Er habe sich über den Behinderten nicht lustig gemacht.

In den Hintergrund rückte so die Verleihung selbst, dabei stellte das Musical «La La Land» einen neuen Rekord auf: Die siebenfach nominierte Romanze gewann alle Preise – und hat damit der kommenden Oscarverleihung alle Spannung entzogen. «La La Land» wird dort am 26. Februar durchmarschieren.

Der Schweizer Animationsfilm «Ma vie de Courgette» konnte bei den Golden Globes leider nicht reüssieren. Ausgezeichnet wurde der schrille Disney-Film «Zootopia». (zas)