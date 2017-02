Wenn Oscarträume zerschellen

Die Ausgangslage bei der 89. Oscarverleihung ist klar: Das Musical «La La Land» von Damien Chazelle geht mit 14 Nominationen als Favorit ins Rennen. Was sollte da noch schiefgehen? Nun, bei den Oscars kann immer etwas schiefgehen, und man sollte immer mit Überraschungen rechnen, auch mit ausgesprochen bösen Überraschungen. So erging es «The Turning Point» (1977) von Herbert Ross und «The Colour Purple» (1985) von Steven Spielberg. Beide Filme wurden je elfmal nominiert, gewannen aber keine einzige Auszeichnung.

Kann es noch schlimmer kommen? Nein, dem Film «La La Land» wird dieses Schicksal erspart bleiben, wenn man verlässlichen Auguren Glauben schenkt. Was man jedoch gerne vergisst, ist, dass die Geschichte der Oscars nicht nur am Tag der Verleihung geschrieben, sondern schon Monate im Voraus skizziert wird. Und oft ist diese Vorgeschichte ungleich dramatischer.

Zum Beispiel im Sommer 2016: Da brachte US-Produzent Harvey Weinstein die Filmbiografie «The Founder» mit Hauptdarsteller Michael Keaton als Oscar-anwärter ins Spiel. Keaton, der im oscargekrönten Film «Birdman» (2014) ein spektakuläres Comeback gefeiert hatte, als Darsteller jedoch leer ausging, war reif für eine Auszeichnung – da war sich die Branche einig. Und die Branche wusste: Weinstein kann erfolgreiche Oscarkampagnen fahren, seine Stärke ist die offensive Vermarktung emotionaler Geschichten in historisch-exotischem Umfeld. Davon zeugen Oscargewinner wie «The English Patient», «Shakespeare in Love», «The King’s Speech» und «The Artist».

Trailer zu «The Founder» mit Michael Keaton.

Auch «The Founder» schien in Weinsteins Erfolgsschema zu passen. Der Film spielt in den Fünfzigerjahren und handelt vom Milchshake-Vertreter Ray Kroc (Keaton). Dieser entdeckt zufällig den Hamburgerladen der Gebrüder McDonald und formt daraus ein Megabusiness, indem er die Namensgeber eiskalt über den Tisch zieht. Eine preiswürdige Geschichte? Jedenfalls eine, welche viele McDonald’s-Fans nicht kennen.

«The Founder» war im Sommer 2016 startklar und auch als Piazza-Grande-Kandidat in Locarno im Gespräch. Aber dann verschob Weinstein den US-Filmstart just in jene «Awards Season», die er eigentlich meiden wollte. Ein folgenschwerer Fehler, denn als «The Founder» im Januar 2017 endlich anlief, hatten sich «La La Land», «Moonlight» und «Manchester by the Sea» längst als aussichtsreiche Oscaranwärter positioniert. Der Film um den turbokapitalistischen McDonald’s-Firmengründer dagegen ging unter, von der Academy gabs keine einzige Oscarnomination. Und Weinstein? Der hat immerhin noch ein anderes Eisen im Feuer und darf mit «Lion», einem Rührstück über die Odyssee eines indischen Jungen, auf sechs Oscars hoffen.

Bejubelt am Sundance aber ohne Oscarchance

Die «Awards Season» ist eine tückische Zeit in Hollywood. Man kann da nicht nur strategische Fehler begehen, sondern auch von der eigenen Vergangenheit eingeholt werden. So erging es Regisseur Nate Parker mit «The Birth of a Nation». Sein Film feierte im Januar 2016 am Sun­dance-Festival Premiere. Es geht darin um einen schwarzen Sklaven, der 1831 im US-Bundesstaat Virginia einen Aufstand anzettelt. Sundance war aus dem Häuschen und verlieh dem Werk zwei Preise.

Das Filmstudio 20th Century Fox zahlte nach einem Bieterkrieg für die internationalen Rechte einen Rekordpreis von 17,5 Millionen Dollar. Und die Filmwelt war sich einig: Nach den Oscars-So-White-Protesten (wegen ausbleibender Nominationen für farbige Filmschaffende in den Jahren 2015 und 2016) würde «The Birth of a Nation» 2017 das Ruder herumreissen. Das Branchenblatt «Variety» schrieb: «Auch wenn es noch 13 Monate bis zur nächsten Oscarverleihung sind, ist es schwer sich ein Szenario vorzustellen, in dem Nate Parker kein Anwärter als Bester Schauspieler ist.»

Trailer zu «The Birth of a Nation» von Nate Parker.

Doch dann kam alles anders – und für die Oscars 2017 wurden weder Parker noch sein Film nominiert. Der Grund: Die amerikanische Presse grub im August 2016 eine hässliche Geschichte aus, die zwar vielen bekannt, aber niemandem mehr geläufig war. Sie geht so: Regisseur Nate Parker und sein Co-Autor Jean Celestin wurden 1999 angeklagt, eine Mitstudentin vergewaltigt zu haben. Celestin wurde verurteilt und Parker freigesprochen, aber der Fall wurde nie ganz geklärt.

Das mutmassliche Opfer beging 2012 Selbstmord, und dessen Schwester gab nach der Sichtung von «The Birth of a Nation» zu Protokoll: «Was mich am meisten verletzt, ist, dass Parker und Celestin in diesem Film eine Vergewaltigungsszene erfunden haben, die dazu dient, den Sklavenaufstand zu rechtfertigen. Dass sich Parker nun ausgerechnet als Rächer dieser Vergewaltigung porträtiert, ist gruslig und pervers.»

Dieses Statement bedeutete das Todesurteil für «The Birth of Nation», ja vielleicht für Parkers ganze Karriere. Sein Film blieb in den USA jedenfalls weit hinter den Erwartungen zurück, worauf ihn 20th Century Fox vom internationalen Markt grossflächig zurückzog. Ein Verlust für die Oscars? Nein. Dank Filmen wie «Fences», «Hidden Figures» oder «Lion» gibt es diverse Alternativen von und mit nicht weissen Filmschaffenden. Die Oscars-So-White-Proteste werden 2017 ausbleiben. Und «The Birth of a Nation» wird vermutlich niemand vermissen.



(Berner Zeitung)