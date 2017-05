Die einen nennen Patricia Kopatchinskaja einen freien Geist, die anderen halten sie für durchgeknallt. Für Puristen ist die barfuss spielende Musikerin, für die klassische Werke keine heiligen Kühe sind, ein Graus. Ihr Showtalent und ihr schier zügelloses Temperament sind ihnen suspekt.

Für die Camerata Bern ist sie eine mutige Wahl, weil sie nicht alle gutheissen werden. Und gerade deshalb ist es eine gute Wahl, vielleicht die beste, die das Orchester hat treffen können.

Denn eine Patricia Kopatchinskaja lässt niemanden kalt. Sie fordert einen heraus. Sie fordert Hörgewohnheiten heraus. Weil sich die Musikerin einen Mozart ebenso schonungslos einverleibt wie einen zeitgenössischen Komponisten. Damit belebt sie die Musik und holt sie ins Heute.

Für eine solche Haltung ist die Camerata Bern bereit, immerhin bewies sie in den letzten Jahren selbst Experimentierfreude und zeigte ein Klassikverständnis ohne Scheuklappen.

Zudem haben Kopatchinskajas Interpretationen etwas durch und durch Menschliches und Nahbares. Dank ihrer uneitlen Herangehensweise gibt sie beim Spielen viel von sich preis. Patricia Kopatchinskaja wird dementsprechend auf Augenhöhe mit ihren Mitmusikern agieren – davon kann ein Ensemble nur profitieren.

Die seit Jahren in Bern lebende, aus Moldau stammende Violinistin ist noch aus einem anderen Grund eine gute Wahl. Als Bernerin verwurzelt sie die Camerata Bern noch mehr in der Hauptstadt. Gleichzeitig ist sie eine international gefragte Musikerin. Wurzeln, Flügel und eine Prise Wahnsinn – was will man mehr?

