Revolutionär barfuss

Das wird nicht oft geboten: Werke von Bach, von Biber und Beet­hoven neben zeitgenössischen Komponisten wie Crumb, Kurtág und Lann. Das Konzert unter dem Titel «Gorgeous & Revolutionary» im Rahmen der Meisterkonzerte erinnert daran, dass ästhetische Revolutionen manchmal nicht nur nötig, sondern auch wünschenswert sind.

Revolutionäre Programmmusik

Die Bühne selbst sieht an diesem Sonntag im Zentrum Paul Klee aus wie eine Ausstellung von historischen und modernen Musikinstrumenten: ein Klavier, ein Hammerklavier, ein Cembalo und ein Zimbal. Dann kommen eine Geige und zwei nackte Füsse. Wie immer spielt Patricia Kopa­tchinskaja barfuss.

Gemeinsam mit dem Zimbalvirtuosen Viktor Kopatchinsky, ihrem Vater, hat Patricia Kopatchinskaja revolutionäre «Programmmusik» ausgewählt – also Kompositionen mit Bezug auf einen aussermusikalischen Inhalt. So erklingen in Heinrich Ignaz Franz von Bibers «Sonata Representativa» Motive der Vogelwelt, aber auch ein Frosch und eine Katze, bevor die Sonate mit einem Marsch schliesst.

Ganz anders klingt es beim rund 280 Jahre später geborenen György Kurtág (1926): Seine «Acht Duos» sind besinnliche Charakterstudien, von Vater und Tochter Kopatchinskaja körperlich in Szene gesetzt. Da zeigt Patricia Kopatchinskaja einmal mehr: Sie ist keine Geigerin, die Puristen mögen. Aber sie ist zweifellos eine der interessantesten Performerinnen der klassischen Szene – weil ihr die visuelle und die körperliche Seite von Musik wichtig sind. «C. P. E. Bachs Empfindungen» von Carl Philipp Emanuel Bach wird im Dunkeln gespielt, nur kleine Lampen beleuchten die Musiker, während sich Kopatchinskaja in drei Etappen nähert.

Achteinhalb Minuten

Das Scherzo aus Beethovens «Frühlingssonate» inspirierte die in Holland lebende US-Komponistin Vanessa Lann zur Komposition «Springs Eternal». In genau achteinhalb Minuten (so will es die Komponistin) springt Pa­tricia Kopatchinskaja zu fünf ­verschiedenen Standorten, in Anlehnung an die Bedeutung des Wortes «Spring» im Niederländischen (Sprung). Patricia Kopa­tchinskaja springt barfuss, na­türlich. (Berner Zeitung)