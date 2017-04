«Tastenlöwin» Yuja Wang lässt niemanden kalt

Wenn Yuja Wang auf schwindelerregend hohen Absätzen die Bühne betritt, halten viele Zuschauer erst einmal den Atem an. Wird sie es bis zum Flügel schaffen, ohne vorher böse zu stürzen? Kann man mit diesen High Heels überhaupt Klavierpedale bedienen? Und lenken ihre hautengen Minikleider nicht von der Musik ab, um die es hier doch in erster Linie geht?

Über solche spitzen Kommentare kann die chinesische Pianistin nur lachen. Denn sobald sie zu spielen anfängt, staunen auch die letzten Zweifler im Publikum über ihr Können. Mit scheinbar fliegenden, extrem biegsamen Fingern bewältigt sie mühelos selbst vertrackte Stellen in Klavierstücken, die sogar erfahrenen Profis noch Schweissperlen auf die Stirn treiben. Was verbirgt sich hinter dem fast beängstigend perfekten Phänomen Yuja Wang?

Zurückhaltend und scheu

Wer die 30-jährige Künstlerin ­abseits des Scheinwerferlichts trifft, lernt eine zurückhaltende, ja, fast scheue Frau kennen, die keinesfalls dem Klischee der virtuosen Tastenlöwin entsprechen will. «Immer nur technische Höchstschwierigkeiten zu meistern, genügt mir nicht. Ich liebe auch tiefgründige Musik, für die man ein grosses Einfühlungsvermögen braucht.» Wenn sie leise, lyrische Passagen interpretiert, spüren aufmerksame Zuhörer, wie sehr sie diese Werke auch emotional verinnerlicht hat.

Grosse Fehleinschätzung

In ihrer Heimat China begann Yuja Wang schon als Kind mit dem Klavierspiel. Musik hatte in der Familie immer einen festen Platz, denn ihr Vater ist Jazztrommler und die Mutter Tänzerin. «Anfangs dachte allerdings niemand ernsthaft daran, dass ich Pianistin werden könnte. Mein erster Lehrer sagte mir, ich hätte viel zu kleine Hände und zu schwache Finger», erinnert sie sich.

Dass dies eine Fehleinschätzung war, zeigen Videos, die auf der Internetplattform Youtube zu sehen sind. Bereits als 11- oder 12-Jährige, die damals noch Zöpfe trug, spielte sie souverän Stücke von Chopin, wobei ihr charakteristischer Anschlag deutlich erkennbar war.

Mit 14 ging Wang ohne ihre Eltern zunächst nach Kanada und dann in die USA, wo sie ihre Studien unter anderem am renommierten Curtis Institute of Music in Philadelphia fortsetzte. Die Menschen seien ihr dort viel offener begegnet als in Peking. «Bei uns war die Musikerausbildung streng reglementiert. Nun konnte ich endlich selbst entscheiden, was ich spielen wollte. Ich lernte auch zeitgenössische Werke kennen, deren Partituren in China kaum erhältlich waren.»

Inzwischen ist Yuja Wang, die sich ganz als Amerikanerin fühlt, eine in ­aller Welt gefragte Künstlerin. In den bekanntesten Konzertsälen von Wien bis Los Angeles gastiert sie solo oder mit grossen Orchestern und Dirigenten. Zu ihren bedeutenden Mentoren gehörte der inzwischen verstorbene Claudio Abbado, mit dem sie auch am Lucerne Festival gefeiert wurde.

Eine Schwäche für Russen

Mit Antonio Pappano und dem Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia unternimmt Wang jetzt eine ausgedehnte Europatournee, die von Rom aus zunächst in die Schweiz führt. Am kommenden Mittwoch ist sie im Kultur-Casino Bern in Tschaikowskys bekanntem Klavierkonzert Nr. 1 zu erleben. Von diesem Komponisten ist sie begeistert, seit sie zum ersten Mal sein Ballett «Schwanensee» sah. «In meiner Kindheit war er für mich ein Held», schwärmt sie. Für russisches Repertoire der Romantik und Moderne, wie etwa die Werke Rachmaninows und Prokofjews, hat sie generell eine grosse Schwäche.

Mit dem Orchestra di Santa Cecilia ist Wang in den vergangenen Jahren häufig aufgetreten. «Sie gehört zu einem kleinen Kreis von Solisten, mit denen ich kon­tinuierlich zusammenarbeiten möchte», sagt Pappano, der seit 2005 Musikdirektor in Rom ist. Bei der ersten gemeinsamen Tournee vor fünf Jahren führten sie in Moskau das dritte Klavierkonzert von Prokofjew auf. «Yuja besitzt eine unglaubliche Technik und eine besondere Sensibilität», lobt der Dirigent, der selbst ein renommierter Pianist ist. «Ich spüre, welche Freude ihr das Musizieren macht. Mit einer so energiegeladenen Solistin kann niemals Routine aufkommen.»

Zur Ablenkung Sudokus

Wenn Yuja Wang konzertfrei hat, trifft sie Freunde, versucht, vom anstrengenden Tourneegeschäft abzuschalten. Womit sie sich besonders gern die Zeit vertreibt? «Beispielsweise mit Sudokus. Oder mit Lesen.» Oft wacht sie auf Reisen auf und fragt sich, an welchem Ort sie gerade ist. «Der britische Physiker Stephen Hawking hat einmal gesagt, es sei eine Illusion, dass wir nur in einer einzigen Welt leben. In Wirklichkeit befinden wir uns immer in vielen verschiedenen Welten. That’s human life.»

