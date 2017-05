«Wenn alles schwingt, ist es wunderbar»

Theo Loosli hat den Berner Bach-Chor bis 2013 geleitet. Vor kurzem ist er 83-jährig gestorben. Womit wird er Ihnen in ­Erinnerung bleiben?

Esther Schär (61): Er hat sich oft mit der Hand durchs Haar gestrichen, auch während des Dirigierens. Das war eine typische Geste.

Elisabeth Röthlisberger (58): «Das schönste Instrument ist die Stimme», hat er immer gesagt. Auf differenzierte Gestaltung der Choräle legte er besonderen Wert. Er sagte oft: «Die Worte müssen von innen kommen.»

Welches Werk verbinden Sie am meisten mit Theo Loosli?

Röthlisberger: Die Johannespassion von Bach. Wir haben sie mit ihm 25-mal aufgeführt, etliche Male auch in Italien.

Wie haben Sie Theo Loosli als Chorleiter erlebt?

Schär: Er war ein guter Pädagoge. Er hat uns oft gelobt, das hat motiviert. Er war eher ein stiller Mensch. In der Musik ist er völlig aufgegangen. In den Chorproben hat er oft die Werke erläutert und uns mit seinen Geschichten zum Lachen gebracht.

Röthlisberger: Der Chor war sein Leben und sein Kind. Das hat man gespürt. Er wurde nie wütend, er führte mit Geduld. Bei den Konzerten hat er sich so verausgabt, dass ein Hemdwechsel in der Pause nötig war.

Wie liefen die Proben damals ab?

Röthlisberger: Erst gab es ein kurzes Einsingen, danach sind wir sofort in die Registerprobe gegangen. Theo Loosli hatte immer mindestens drei Assistenten, von denen jeder ein Register, also eine Stimmlage, übernommen hat. Nach der Halbzeit kamen wir alle wieder zusammen zur Gesamtprobe. Dies war Looslis Rezept. So konnten wir direkt das tolle Ergebnis hören, das war sehr motivierend.

Haben Sie die Chorproben auch mal geschwänzt?

Röthlisberger: Ja, manchmal. Schär: Manchmal ging es nicht anders, wenn ich als Pflegefachfrau Nachtwache hatte. Wenn man weniger als 80 Prozent bei den Proben anwesend war, musste man Theo Loosli persönlich vorsingen, weil er sichergehen wollte, dass jeder das Werk beherrscht.

Der Bach-Chor hat immer wieder Konzerte im Ausland gegeben, vor allem in Italien. Wie ­liefen diese Reisen ab?

Röthlisberger: Theo Loosli hatte ja in Italien Geige studiert und dadurch gute Beziehungen in diesem Land, was uns immer wieder Engagements einbrachte. Ich habe diese Reisen in bester Erinnerung, sie haben das Gemeinschaftsgefühl gefördert. Wir hatten immer viele Paare im Chor, so manche Liebe ist auf diesen Reisen entstanden. (lacht)

Schär: Ein Highlight war das Konzert in der Arena di Verona 1984, als wir die 9. Sinfonie von Beethoven auswendig gesungen haben.

Um Looslis Nachfolge zu regeln, wurde ein regelrechtes Casting veranstaltet. Wie haben Sie ­diese 2 Jahre erlebt?

Schär: Das war interessant. Vier Dirigenten und eine Dirigentin waren im Rennen und haben mit uns ein Werk einstudiert und danach ein Konzert gegeben. Das Gute war, dass der Chor entscheiden konnte, welchen Dirigenten er wollte.

Warum haben Sie sich für Lena-Lisa Wüstendörfer entschieden, die den Chor seit 2015 leitet?

Röthlisberger: Ich habe sie gewählt, weil sie uns mit klarem Dirigieren gut führt und viel Wert auf Dynamik legt. Schön, dass sie jung und eine Frau ist. Sie hat neuen Schwung in den Chor gebracht.

Schär: Dank ihr sind nun auch einige junge Chormitglieder neu dazugestossen.

Wie ist Wüstendörfer als Chorleiterin?

Röthlisberger: Sie ist sehr ehrgeizig, manchmal müssen wir eine Passage 20-mal wiederholen. Schär: Ja, sie ist streng und diszipliniert, aber genial, frisch und dynamisch.

Warum singen Sie?

Schär: Weil es mich erfüllt und bereichert. Ich könnte nicht ohne das Singen sein. Es macht Spass, ein Werk einzuüben und dann zu erleben, wie es am Schluss klingt.

Röthlisberger: Ich werde an Konzerten eins mit dem Chor, dem Orchester, dem Werk und dem Raum. Wenn alles zu schwingen beginnt und die Musik am ganzen Körper erlebt wird, ist es wun­derbar.

(Berner Zeitung)