Das schwarmintelligente Tanzfestival

«Wir setzen nicht eine Gegenposition, sondern ein und/auch.» Ein was? Wenn Anneli Binder über «Forever Whatever» spricht, ihr neues «Anti-Festival», kann einem ein wenig schwindelig werden. Ist das ausgerufene Thema «Identität» jetzt oberflächlich-ironisch, ernst oder ganz einfach beliebig? Wie auch immer: Die Tanz-Verantwortliche in der Dampfzentrale probiert in der «Übergangsspielzeit» etwas aus. Nach Georg Weinands geräuschvollem Abgang vor einem Jahr vertritt sie im Führungstrio die wichtigste Sparte in der Dampfzentrale, Tanz und Performance.

Gegenstück zu Tanz in Bern

«Ich habe den grossen Wunsch, dass die Dampfzentrale wieder ein beliebter Ort wird», sagt Binder. Ein Blick auf das Programm von «Forever Whatever» zeigt: Mit ihrem Team lanciert sie ein Gegenprogramm zu Tanz in Bern, dem internationalen Festival, das jeweils im Herbst stattfindet. Der Fokus liegt auf Schweizer Produktionen und performativen Arbeiten, weniger auf Tanz mit klassischer Choreografie. Eher auf Experimenten. Das Zürcher Kunstkollektiv Der Pfeil stellt während des ganzen Festivals Tänzer als lebendige Skulpturen in das Dampfzentrale-Foyer.

Am zweiten Festivalsamstag wird nicht einmal getanzt. Stattdessen findet der «Anti-Wellness-Abend» statt. Er zelebriert Identität als Summe der Oberflächlichkeiten: In der Dampfzentrale wird ein Markt mit Ständen installiert, mit Kitsch – und einem «leicht absurden Dreh», wie Binder verspricht. Es gibt ein Nail-Studio, einen Frisör, einen Kartenleger, Teezeremonien und ein richtiges Tätowierstudio.

Einführung per Schwarm

Zumindest am Anfang, zwischendurch und am Schluss steht aber doch Tanz auf dem Programm. Am heutigen Eröffnungsabend teilt Philippe Saire Bühne und Zuschauerraum. In «Cut» tanzt er zwei Blickwinkel auf die eigene Geschichte, die von der Flucht aus Algerien erzählt. Vorab gibt es aber noch ein Experiment, die Anti-Einführung «Wir sind Wikipedia!»: Per moderierter Schwarmintelligenz soll der bevorstehende Tanzabend besprochen werden. Das heisst: Jeder kann mitreden, und das Resultat ist wie Wikipedia: Wenn genug Leute sich einbringen, ergibt das ein ganz passables Resultat – das Publikum zimmert sich seine Einführung selbst.

Wer angesichts dieser ge­ballten Ladung an Ironie, Antihaltung und Formatekarussell mit Schwindel kämpft, hält sich an den Tanz- und Performanceproduktionen fest. Nach Philippe Saire folgen bis 5. März fünf weitere. Vielversprechend: In «The Wanderers Peace» lässt Nicole Seiler die betagte Tänzerin Trixie Cordua ihre Geschichte erzählen. Der Festivalabschluss dreht sich wieder um die Oberfläche. Ivan Blagajcevic sagt in seiner Travestieperformance «XXY» in hohen Schuhen und schriller Kleidung: Es zählt nicht, was wir sind, sondern, was wir tun.



Festival: 23. 2. bis 5. 3., Dampfzen­trale, Bern. www.dampfzentrale.ch (Berner Zeitung)