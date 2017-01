Madame Tussaud, gebändigt in Holz

Sie scheint aus einem Baumstrunk herauszuwachsen. Ihre Füsse sind fest verwurzelt im grob behandelten Sockel, das Kleid ragt leicht darüber und umhüllt den Körper, auf dem ein fein bearbeiteter, fast schon hyperrealistischer Kopf thront.

Geschaffen hat die Holzskulptur – ein Ebenbild der berühmten Wachsbildnerin Marie «Madame» Tussaud – der Zürcher Künstler ­Inigo Gheyselinck, in Zusammenarbeit mit Förstern, Sägern und Schreinern. Denn nur auf den ­ersten Blick erscheint die Skulptur aus einem Stück gemeisselt. Der Baumumfang ­wäre nicht dazu ausreichend gewesen, den lebensgrossen Frauenkörper darzustellen.

Tatsächlich wurde das Holz einer eigens für das Werk gefällten Berner Winterlinde erst in Platten geschnitten, verdübelt und schliesslich abgeschliffen. «Holz lebt, aber es kann gebändigt werden», so Gheyselinck.

Aus Ton und nach historischen Vorlagen modellierte der 36-jährige Künstler den Kopf der Begründerin des Londoner Wachsfiguren­kabinetts. Anschliessend scannte er ihn ein, zusammen mit den Körpermassen eines Bodydoubles. Dann übertrug eine computergesteuerte CNC-Fräse die Daten auf den Holzblock und fräste über mehrere Tage die Skulptur heraus. Weitere drei Wochen benötigte der Künstler in seinem Atelier in Turgi AG, um die Skulptur abzuschleifen und Details herauszuarbeiten.

Kunst zur Sensibilisierung

Diese Arbeitsschritte werden sich in den kommenden Monaten wiederholen, denn Madame Tussaud ist der Auftakt zu einer ganzen Skulpturenserie. Gheyselinck wurde im Rahmen der Sensibilisierungskampagne «#Woodvetia» für die Ausführung der Werke beauftragt, die im Abstand von zwei bis drei Wochen übers ganze Jahr verteilt an verschiedensten Standorten der Schweiz ausgestellt werden.

Die berühmte Wachsbildnerin kam angeblich in Bern mit ihrem Handwerk in Berührung.



Wie viele es schliesslich sein werden und wer alles porträtiert wird, will die Initiative Schweizer Holz, die hinter dem Projekt steht, noch nicht kommunizieren. Klar ist, dass berühmte Persönlichkeiten aus der Schweiz – historische wie lebende – dargestellt und an ihren Wirkungsorten präsentiert werden.

Ende Jahr werden alle Skulpturen zusammen in Bern ausgestellt. Gefertigt aus lokalem Holz, sollen sie die Bevölkerung zu einem nachhaltigen Umgang mit der Ressource sensibilisieren (siehe Kasten). «Die Leute dürfen die Skulpturen auch anfassen, schliesslich ist Holz ein sinnliches Material», sagt Gheyselinck. Seit gestern können Interessierte im Naturhistorischen Museum Bern auf Tuchfühlung gehen mit Madame Tussaud.

Wachsorgane aus Bern

Aber was hat Tussaud, geboren 1761 als Anna Maria Grosholtz, mit Bern zu tun? Vieles in ihrer Biografie scheint unklar, doch wird Bern von verschiedensten Biografen genannt.

Angeblich verbrachte die berühmte Wachsbildnerin ihre ersten Lebens­jahre in der Patrizierstadt und kam hier erstmals mit ihrem späteren Handwerk in Berührung. Nachdem ihr vermeintlicher ­Vater, der deutsche Soldat ­Joseph Grosholtz, gefallen war, zog ihre Mutter Anne-Marie Walder als Dienstmagd von Strasbourg nach Bern – zu Philipp Curtius. Neben seiner Tätigkeit als Arzt fertigte Curtius Wachsmodelle von Organen, später auch erotische Skulpturen, mit denen er sich bis nach Paris einen Namen machte.

Auf Rufe des französischen Prinzen Louis-François de Bourbon-Conti zog er 1765 in die Seine-Stadt und liess zwei Jahre später, als er sich erfolgreich als Wachsskulpteur etabliert hatte, Marie und ihre Mutter nachkommen.

Viele Jahre arbeiteten sie gemeinsam an Wachsfiguren. 1795, ein Jahr nach Curtius’ Tod, heiratete Marie den Ingenieur François Tussaud, 1802 übersiedelte sie nach England, wo sie 1835 ihr berühmtes eigenes Wachsfigurenkabinett eröffnete.

Bern: Nur ein Mythos?

In ihren Memoiren von 1838 suggeriert Tussaud gar, dass sie in Bern zur Welt gekommen ist. Ihr Grossenkel John Theodore Tussaud widerlegte diese Behauptung 1920 in seiner Publikation «The Romance of Madame Tussaud».

Der Schweizer Schriftsteller Alex Capus, berühmt für historische Geschichten, stellt in der Porträtsammlung «Himmelsstürmer» von 2008 hingegen die ganze Bern-Geschichte infrage: In den Annalen der Bundesstadt fänden sich keine Hinweise darauf, dass Tussaud mit ihrer Mutter je hier gelebt hätte – zumindest offiziell.

Ob selbstgestrickter Lebenslauf oder Realität: Bern spielte für Tussaud eine wichtige Rolle, und so steht nun ihre Skulptur hier, passenderweise im Naturhistorischen Museum, wo präpariert, konserviert und nachgebildet wird.

Die Tussaud-Skulptur steht im ­Naturhistorischen Museum Bern.