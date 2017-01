«Alles wird blau»

Stille Wasser sind tief. Im ersten Moment strahlt die Musik der Basler Band Bleu Roi eine gewisse Melancholie aus. Doch je länger man zuhört, desto mehr regt sich, und plötzlich tun sich ganze Welten auf.

Am Bee-Flat-Konzert kommenden Sonntag lädt die königsblaue Band auf eine Reise in die Tiefen der sphärischen Musik ein. Umrundet von einem grös­seren Klangteppich aus Synthiepop, Folk- und Electronic-Elementen, findet man in Bleu Rois Musik immer wieder bislang ungehörte Details wie Strassengeräusche oder eine dritte Chorstimme.

Für Jennifer Jans, Sängerin und Mastermind der Band, lebt das Debütalbum «Of Inner Cities» von diesen «breiten Klanglandschaften und den kleinen, nahen Soundelementen».

Schwermütig – und tanzbar

Doch eine Jans allein genügt nicht: Imogen Jans (Keys, Backing Vocals), Jennifers Schwester, komplettiert mit den beiden Brüdern Axel (Guitars, Backing Vocals) und Stefan Rüst (Drums) die junge Band. Die Geschwisterpaare verbindet jedoch mehr als nur die Musik: «Wir brauchen das Unterwegssein, die vielen Inputs, ebenso wie die Ruhe der Natur, um zu Kräften zu kommen.»

Von diesem Unterwegssein zwischen Natur und Städten wie Göteborg, Basel oder New York, wo viele der Songs entstanden sind, erzählen die elf Tracks auf dem vierzigminütigen Album. Es sind mystische Sounds, die instrumental an Bon Iver, die japanischen Post-Rocker Mono oder an die isländische Band Sigur Ros erinnern.

Die längeren Instrumentalteile, welche Orgel, Drums und Gitarren mit an Gameboys und Tetris erinnernden Tönen vermischen, wirken sogartig und ziehen einen immer tiefer in diese blau angehauchte Welt hinein.

Auch wenn den Songtexten manchmal eine gewisse Schwermut anhaftet, regen die elektronischen Beats beispielsweise im Song «Crown Heights» zum Mittanzen an. Daneben zieht einen auch Jans Stimme in den Bann. Spätestens im A-cappella-Song «Ode to New York City» zeigt sich das Zarte und gleichzeitig Starke ihrer Stimme, die zwischen Daughter oder Nanna Bryndís Hilmarsdóttir, Leadsängerin der isländischen Band Of Monsters and Men, verortet werden kann.

Innere und äussere Welten

Auf dem Album finden aber nicht nur Grossstädte Platz, sondern auch innere Welten, wie der Albumtitel bereits verrät: «Musik ist für mich auch eine persönliche Auseinandersetzung mit dieser Welt und unserer Gesellschaft.» Ein politisches Statement machen Bleu Roi mit ihrer Musik zwar nicht, und dennoch wäre es für Jans «das Schönste, was passieren könnte, wenn wir mit unserer Musik Menschen etwas mit auf den Weg geben könnten, ein bisschen Hoffnung, eine Inspiration oder ein Gefühl...»

Was würde sich dafür besser anbieten als ein Konzert? Vorausblickend auf das Berner ­Konzert verrät Jennifer Jans mit einem Lachen: «Alles wird blau» – und lässt damit den nötigen Raum, königsblaue Welten entstehen zu lassen.

Konzert: So, 22. 1., 20.30 Uhr, Turnhalle im Berner Progr. Infos/Tickets: www.bee-flat.ch (Berner Zeitung)