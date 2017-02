Bei Anruf: Rock

Es ist der mutmasslich lustigste Teaser für ein Album, den eine Band je produziert hat: Die Bieler Rocker von Death by Chocolate preisen ihr neues Werk «Crooked For You» mit einem trashigen Homeshopping-Spot auf Facebook an: Ein schmieriger Moderator, verkörpert vom deutschen Schauspieler Dennis Schwabenland, steht vor einem glitzernden Plastikvorhang und bewirbt das neue Album – reich an Gesten und Plattitüden.

Der Berner Pornostar J.P. Love findet als prominenter Fan nur lobende Worte. Und in einigermassen abstrusen Einspielern sieht man unter anderem im Schlamm ringende Frauen. Das Ganze ist im typischen Homeshopping-Look gehalten, mit eingeblendeten Telefonnummern und den üblichen Aufforderungen: «Rufen Sie jetzt an!», «Nur noch 420 Exemplare erhältlich!»

Rund 20'000 Mal ist das Video auf dem sozialen Netzwerk bereits angeschaut worden. Und, wichtiger, es haben tatsächlich bereits Fans auf die eingeblendete Nummer angerufen und «Crooked For You» bestellt, wie Sänger Mathias Schenk sagt. «Die Nummer gibt es wirklich und die Anrufe werden selbstverständlich auch persönlich entgegengenommen.»

Das Video haben Death by Chocolate von A bis Z selber hergestellt. «Wir haben uns überlegt, wie wir dezent Werbung machen können, weil Werbung ja immer nervt. Irgendwann sagten wir uns: Vergessen wir das Dezente. Machen wir es so offensiv wie möglich.» Als Vorbereitung auf die Produktion habe er ausgiebig die Sendungen auf den einschlägigen Homeshopping-Kanälen studiert, sagt Schenk.

Hier gehts zum interaktiven Musikvideo.

Es ist nicht das erste Mal, dass Death by Chocolate mit einem aussergewöhnlichen Video auffallen. Im Clip zum Song «Tell Me What You See» (2012) können die Zuschauer per Mausklick entscheiden, was eine gut aussehende Aufpasserin dem in einem Kerker eingesperrten und gefesselten Sänger über den Kopf ziehen soll. Zur Auswahl stehen unter anderem roher Fisch, Whiskyflaschen und Eier.

«Crooked For You» ist das vierte Album von Death by Chocolate. Es erscheint am 17. März. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)