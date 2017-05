Belanglos durch die Nacht

Ist er etwa schon gefunden? Das wär ja was! Lied Nummer 1 «Nur mit dir» steigert sich in einen Refrain, bei dem man gleich mitträllern kann. Aber irgendwie ist das dann doch . . . zu abgehackt. Die Frage ist eben die: Gibt es unter den 24 Liedern auf dem neuen Album «Helene Fischer» einen potenziellen Hit à la «Atemlos»? Es ist ja bald Sommer, und im Sommer soll man schunkeln, auf Holzbänken, zu Bier und Grillgut, und durch die Nacht.

Lied Nummer 2 ist «Sonne auf der Haut», und Helene wird dabei braun gebrannt über die Bühne hüpfen. Nur: Ein Hit klingt anders. «Wenn du lachst» hat sie bei Roman Kilchsperger gesungen. Hm. Auch «Flieger» kennt man von dort, ist ja schon vom Namen her ein potenzieller «Atemlos»-Kandidat. Ziemlich lüpfig ist das und riecht nach – neuem Sommerschlager? Jetzt Beat Bass, «Herzbeben». Zu elektrisch.

«Wir zwei»: Äh, schon wieder? Ah, das hiess vorher «Nur mit dir». Hat aber wie «Schon lang nicht mehr getanzt» kein Hitpotenzial. Hat die Helene eigentlich mal mit Chris Martin . . .? Aber Coldplays «Viva la Vida» klingt besser.

Trotzdem: Liegt vorn als Sommerhitkandidat. Leider nicht «Mit dem Wind», auch wenns dort heisst «Die Sonne steht so hoch wie nie». Superlangweilig: «Wir brechen das Schweigen». Und dann das: «Gib mir deine Hand», jesses so ein trauriges Lied, Taaaaschentücher!

«Du hast mich stark gemacht»: Okaaaay. Gähn. Aha, jetzt gehts auf die «Achterbahn», das muss das neue «Atemlos» sein! . . . Hmm. Fängt super an. Hmmm. Yesss! Ah, nein. Furchtbarer Refrain. Nummer 14 ist «Das volle Programm» Helene Fischer, Pop, Schlager, bisschen Elektro, bisschen Melodie – aber kein «Atemlos». «Ich wollte mich nie mehr verlieben» hat eine komische Melodie und macht nervös.

Bei «Lieb mich dann» schläft man ein, aber gell, ist wohl eh dem Florian gewidmet und niemandem sonst. «Die schönste Reise» und «Schmetterling», jesses, wird das noch mal was, Helene? Yeah, jetzt, «Dein Blick» ist countryesk. Zu cool aber für einen Hit für die Massen. Und weiter schnulzt sie («Mit jedem Herzschlag»), wo, wo ist der Hit? Hier nicht: «Sowieso», und hier auch nicht «Genau mein Ding».«Weil Liebe nie zerbricht», kauft man dieses Album, aber jetzt heisst es schon «Adieu».

So, und was ist jetzt mit dem Über«flieger»? Gibt es so halb.

Helene Fischer:«Helene Fischer» (Universal). (Berner Zeitung)