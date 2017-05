Der Yoga-Kritiker mit dem Gorilla

Er ist eine Mischung aus Eros Ramazotti und Adriano Celentano: Francesco Gabbani. Das Pornoschnäuzchen rassig gestutzt, die Haare zur Tolle gegelt, immer im Anzug, mal bunt, mal schwarz. Und neben sich auf der Bühne ein Gorilla, dessen Choreografie jeder mittanzen kann.

Der 34-Jährige tritt am Samstag für Italien am Eurovision Song Contest (ESC) in Kiew an und wird als ganz heisser Favorit gehandelt. Sämtliche Wettbüros sehen ihn vorn, und danach ganz lange nichts. Sein Song «Occidentali’s Karma» wurde auf Youtube bereits über 100 Millionen Mal angeklickt.

Zum Vergleich: Das offizielle Video der letztjährigen ESC-Siegerin Jamala aus der Ukraine haben bis heute gerade mal 2 Millionen Leute sehen wollen, jenes von Måns Zelmerlöw, der 2015 gewann, steht zurzeit bei knapp 25 Millionen. Der Song des Italieners ist schon längst ein Hit – der Eurovsion Song Contest braucht Gabbani wohl mehr als Gabbani den ESC braucht. Weil der Italiener einiges hat, was andere ESC-Kandidaten nicht haben: eine Karriere zum Beispiel.

Ein Kind aus San Remo

Francesco Gabbani gewann letztes Jahr das Sanremo-Festival, Italiens wichtigsten und Europas ältesten Popmusikwettbewerb. Vielen Musikern gelang dank dieses Festivals der Durchbruch. Auch Eros Ramazotti und Laura Pausini sind Kinder des Sanremo-Festivals. Nach Gabbanis Auftritt in San Remo erreichte «Occidentali’s Karma» über Nacht Platz eins der italienischen Charts.

Bei erstmaligem Hören wirkt «Occidentali’s Karma» wie ein Spasssong ohne viel Inhalt. Falsch gedacht: Francesco Gabbani, der 1982 in der Toscana geboren wurde und mit seiner Band Trikobalto bereits zwei (erfolglose) Alben veröffentlichte, zitiert darin Shakespeare, den deutschen Psychologen Erich Fromm sowie den griechischen Philosophen Heraklit.

Es geht um Religion, um westliche Werte, um die Selfiekultur, um Oberflächlichkeit. Und ja, auch um Spass. ­Francesco Gabbani selbst erklärt seinen Song so: «Wir benutzen Worte wie Karma, Mantra oder Nirvana, ohne gross über deren tatsächliche Bedeutung nachzudenken. Wir imitieren die östliche Philosophie auf eine egoistische Art. Die Menschen praktizieren Yoga, brauchen dafür aber stets das neueste modische Outfit. Diesen Widerspruch wollte ich aufdecken.» Aha. Doch was hat der tanzende Gorilla, der Gabbani bei Auftritten stets begleitet, mit all dem zu tun? Wir wissen es auch nicht so genau.

Team Gesamtpaket

Der Song hat alles, was ein ESC-Siegeslied braucht: einen Re­frain, den man gleich mitsummen kann, eine Show, die hervorsticht, und einen Interpreten, der singen kann und mit seiner Präsenz alle aussticht – und der nicht nur versucht, einen Siegersong der letzten Jahre zu kopieren.

Am Freitag erscheint übrigens das Album «Magellan» zum Song «Occidentali’s Karma». Ob es gut ist? Das ist völlig egal. Wir sind sowieso schon längst Team Gabbani. Namaste!

