Was wären wir ohne Takt? Ohne ihn geht gar nichts. Angefangen beim Herzschlag, beim Atmen oder beim Sprechen. Rhythmus und Takt sind immer da. Die ganze Welt funktioniert im Takt: Tag und Nacht. Wochen. Monate. Jahre. Fast jeder Art von Musik liegt ein Takt oder ein wiederkehrendes Schema zugrunde.

Wenn mehrere Musiker zusammenspielen, muss man sich auf ein Tempo einigen. So spielten Taktgeber in der Musik schon immer eine Rolle. In der Antike sorgte man mit dem Heben und Senken des Fusses für taktvolle Ordnung, später kamen leichter erkennbare Stäbe und Taktstöcke hinzu.

Ab dem 16. Jahrhundert wurde das normale Schritttempo eines Erwachsenen – etwa ein Meter pro Sekunde – zum Richtwert für das musikalische Grundtempo. Heute noch verweisen Tempoangaben in klassischen Werken auf das Gehen: «andante» (gehend) oder «adagio» (bequem, behaglich) zum Beispiel.

Auftakt!

Aber: All diese Tempoangaben sind entweder Interpretations­sache oder menschlich, sprich fehleranfällig. So kam er gerade recht, vor gut 200 Jahren: Johann Nepomuk Mälzel (1772–1838) ­erfand ein Gerät, das den Takt zuverlässig angab und musikalische Zeit exakt messen konnte. Das Metronom. Ihm widmet das Historische Museum Basel zurzeit eine Sonderausstellung mit dem Titel «Auf Takt! – Metronome und musikalische Zeit».

Zu sehen sind – erstmals öffentlich – über 175 Metronome, musikalische Zeitmesser und Taktgeber aus der Sammlung des Londoners Tony Bingham. Zudem erfährt man, wie ein Metronom aufgebaut ist und wie es dazu kam, dass das Wundergerät zum unverzichtbaren Hilfsmittel für Komponisten, Musikschüler, ja gar die Armee wurde.

«Es gibt nur ein Tempo, und das ist das richtige.»Wilhelm Furtwängler

Doch wer war dieser Herr Mälzel, und warum setzte sich gerade seine Erfindung durch? Um 1800 waren auch andere Tüftler daran, einen mechanischen Taktgeber zu bauen. Die Idee lag in der Luft. Doch Johann Nepomuk Mälzel unterschied sich in drei Punkten von den andern: Er war ausgebuffter (beim Abkupfern von Ideen), er war schneller (bei der Patentierung), und er war ein Marketinggenie.

Mälzel war zu jener Zeit «Hofmechanicus» in Wien und hatte bereits einige Hörrohre für den schwerhörigen und später tauben Beethoven gebaut. Er stellte dem Komponisten kostenlos seine Metronome zur Verfügung. Damit sie den angeschlagenen Musiker beim Komponieren unterstützten. Dann machte der findige Mälzel das Metronom zu seinem Metronom und schuf die Marke M. M. – Metronom Mälzel.

Bald machte Beethoven bei seinen Werken neben den üblichen Tempohinweisen konkrete Angaben anhand des Mälzel-Metronoms. Wollte ein Interpret also genau nach dem Tempo spielen, das der Komponist im Sinne hatte, musste er sich ebenfalls ein Metronom von Johann Nepomuk Mälzel zulegen.

Abmarsch!

Auch die Armee kam auf den Geschmack, denn: Wer gleichmässig marschiert, kommt schneller voran. Deshalb wurden im 19. Jahr­hundert extrarobuste Metronome entwickelt, denen lange Märsche und Armeeeinsätze nichts an­haben konnten. Hier reichten drei Tempobezeichnungen: langsam, schnell und doppelt so schnell.

Etwa zur selben Zeit wie die Armee entdeckte auch die Wissenschaft das Metronom für sich. Die Physiker und Astronomen benutzten es als Zeitmesser beim Beobachten von Bewegungen. So schritt der Siegeszug des Taktgebers gleich in mehreren Bereichen voran wie flinke Triolen.

«Wenn das Metronom die Antwort ist, wie lautet dann die Frage?»Anonym

Doch so geliebt das Metronom von den einen war, so heftig lehnten es andere ab. Der Komponist Felix Mendelssohn (1809– 1847) zum Beispiel verliess sich lieber auf sein eigenes Takt­gefühl. Wilhelm Furtwängler (1886–1954) war ebenfalls skeptisch. Zudem ist das Metronom ein westliches Phänomen geblieben (siehe Interview). Nur in der westlichen Welt quälen sich Musikschüler bis heute mit dem kleinen Musikdiktator ab.

Auch wenn das Metronom mittlerweile nicht mehr mechanisch, sondern digital oder als App daherkommt: Der Zweck ist der gleiche geblieben. Dafür zu sorgen, dass die (Musik-)Welt nicht aus dem Takt gerät.

Ausstellung «Auf Takt!»: bis 20. 8., Historisches Museum – Museum für Musik, Basel. www.hmb.ch. (Berner Zeitung)