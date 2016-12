Klassische Musik mit Zwischenfällen

Dieses Zelt ist mittelgross. Über dem Chapiteau steht: Circus and Friends by David Dimitri. Es ist ein kleiner Bruder vom grossen «Das Zelt Chapiteau Postfinance». David Dimitri hat damals für die Expo.02 die Zeltidee mitentwickelt und stellt mit dem eher bescheidenen Zelt Kunst und Kultur in den Vordergrund.

Aktuell steht es beim Eisportzentrum Gstaad. Der Hausherr ist momentan als Artist auf Tournee in den USA, was Interessierte im Magazin, das es zum dritten Winterzauber in Gstaad gibt, erfahren können. Dieser Zauber oder The Mag wird von der Firma CP9 Advanced Marketing Solutions AG aus Adliswil organisiert.

«Den Winter beleben»

«Ich bin ein gebürtiger Gstaader. Wir wollen den Winter beleben, einen Begegnungsort schaffen», sagt Stephan Dübi, Pressesprecher Winterzauber. Das Zelt steht hinter einer Reihe von Häuschen, die von Albert Bach entwickelt wurden. Sie widerspiegeln den gepflegten Holzbaustil des Saanenlands. In einem grossen Iglu können Punsch, Fischknusperli, Marroni, Crêpes, Raclette und Co, die in den Häuschen angeboten werden, am Schärme genossen werden. Käse und Wurst stammen von Gstaad.

Zur Vorstellung

Das Zeltinnere ist wohnlich: eine dicke Schicht feine Holzschnitzel am Boden, Lichterbäumchen am Rand, eine durchdachte Holzkonstruktion fürs Sitzen, Kissen, damit es weicher ist. Angesagt ist das Duo Full House mit dem Programm «Alta Cultura».

Passend zum Saanenland, wo klassische Musik zu Hause ist. Allerdings kämpft der sensible, etwas allzu verspielte Pianist Henry Camus aus New York mit allerlei Problemen. Seine Frau Gaby, eine bodenständige Schweizerin, hat durchaus Ambitionen, das Programm hochstehend zu gestalten: mit Beethoven, Mozart, Bach.

Viele Tücken der Objekte stehen aber im Weg: Der Flügel bricht sich ein Bein, der Klavierstuhl bohrt sich in den Hintern, im Notenbuch verschwinden die Noten und machen Pin-ups Platz. Und singen kann Gaby nun wirklich nicht, da muss sich ihr Henry den Frack über die Ohren ziehen.

Mit andern Worten: Jonglage, Akrobatik, Äquilibristik, Wort- und Situationskomik stehen dem klassischen Abend im Weg, machen aber den Versuch zu einem humorvollen Gesamtwerk, an dem an der Premiere im Zelt ein multikulturell zusammengesetztes Publikum viel Freude hatte.

Mit Suppe

Hotels und Restaurants aus der Region machen am Event mit und kochen für die Aktion «Soupening» Suppe. Der Erlös des ­Suppenverkaufs geht an die Stiftung Alpenruhe, die geistig und psychisch beeinträchtigte Menschen betreut. Die Spitzenköche von The Alpina Gstaad, Sonnenhof Saanen, Boutique-Hotel Alpenrose und Hotel Le Grand Chalet Gstaad stellen im Magazin ihre Lieblingsrezepte vor. «Wir freuen uns über den Winterzauber. Er ist eine Bereicherung für unsere Gäste und ein Beitrag zum Dorfleben», sagt Kerstin Sonnekalb von Gstaad Marketing. Er ist in die Marketingaktivitäten integriert.

Täglich offen

Der Winterzauber bei der Eisbahn in Gstaad ist bis zum 2. Januar täglich von 11 bis 21.30 Uhr geöffnet. Um 18.30 Uhr heisst es jeweils im Zirkuszelt «Vorhang auf» für das Duo Full House. Am Samstag findet die Vorstellung um 14 Uhr statt, am 31. Dezember fällt sie aus. Am 29. Dezember präsentiert die Stiftung Alpenruhe Produkte aus ihren Ateliers und Werkstätten und bringt einen kleinen Streichelzoo mit. (Berner Oberländer)