Lisa und Jamie rocken den Kursaal

«I’ll never give up looking for my baby» – ich werde nie aufhören, nach meinem Schatz zu suchen. Das sang Lisa Stansfield 1989, nein: Sie hauchte es vielmehr. Die kurzen Haare nach hinten gegelt, nur eine Strähne geschwungen auf der Stirn platziert. Die Lippen rot, die Stimme rauchig und zart zugleich.

Obwohl Lisa Stansfield nie ganz von der Bildfläche verschwand, ist es der Welthit «All Around the World», der in Erinnerung blieb. Und wenn sie am Donnerstag die neue Konzertreihe «Moments of Music» im Kursaal eröffnet, werden viele auf diesen Song warten.

«Das hat Tradition»

Neben Lisa Stansfield komplettieren Anastacia, Tom Odell, Christoph Maé, Jamie Cullum mit dem Swiss Jazz Orchestra und Stefanie Heinzmann das Programm des dreitägigen Festivals. Damit rückt die Kursaal-Arena wieder vermehrt ins musikalische Bewusstsein – zumal das Berner Symphonieorchester und die Konzertreihe Meisterzyklus ab der Saison 2017/2018 ihre Konzerte in den Kursaal verlegen, während das Kultur-Casino umgebaut wird.

Älteren Musikfans ist er noch als Heimathafen des Jazzfestivals in Erinnerung, Jüngere haben Konzerte bisher wohl nicht unbedingt mit dem Kursaal in Verbindung gebracht. Will der Kursaal künftig also wieder vermehrt mitmischen im Konzertkuchen Bern? «Die musikalische Unterhaltung hat Tradition in unserem Haus», sagt die PR-Verantwortliche der Kongress + Kursaal Bern AG, Petra Anna Siebert, «das ist nichts Neues. Tatsächlich wollen wir aber an den Wochenenden verstärkt ‹Public Events› etablieren. Also mehr Konzerte, Künstler und Shows.»

Die Möglichkeit, Essen, Konzerte und Übernachtung unter einem Dach zu vereinen, war für das Organisationskomitee der «Moments of Music» (darunter Carlo Bommes von Appalooza), einer der Gründe, sich für den Kursaal zu entscheiden. Die Konzertreihe bietet nebst normalen Konzerttickets sogenannte Hospitality-Pakete mit Abendessen an. «Wir wollen dem Publikum ein Gesamterlebnis in stimmungsvollem Ambiente ermöglichen», sagt Jeannette Riesen, Mediensprecherin von «Moments of Music».

Dabei scheint man auf solvente, anspruchsvolle Kundschaft zu setzen: Grosse Namen in kleinem Rahmen. Dementsprechend sind auch die Ticketpreise verhältnismässig hoch: Ein Hospitality-Ticket kostet 550 Franken. Ein Ticket der 1. Kategorie erhält man für 250, eines der 2. Kategorie für 195 Franken, und das günstigste Ticket kostet immerhin noch 135 Franken. Tatsächlich hätten sie Feedbacks von Leuten bekommen, dass die Preise zu hoch seien, sagt Jeannette Riesen.

«Vergleichsweise hoch»

Geht die Rechnung trotzdem auf? Kurz vor Festivalbeginn gibt es für Freitag und Samstag nur noch wenige Tickets, ausverkauft ist aber noch kein Konzert. Nur die Tickets der 3. Kategorie sind alle weg. «Die Ticketpreise sind vergleichsweise hoch», räumt Riesen ein, «aber wenn man bedenkt, dass man an einem Abend zwei Konzerte bekannter Künstler bekommt, und das in einem eher kleinen Rahmen von 1000 Sitzplätzen, relativiert sich der Preis.»

Dass die Konzerte nicht ausverkauft sind, sorge nicht für schlaflose Nächte. «Wir erwarten nicht von Anfang an ein ausverkauftes Haus. Der Anlass muss sich erst noch etablieren», so Riesen. Wer also am Donnerstagabend Lisa Stansfield erleben will, wie sie lasziv hauchend nach ihrem «Baby» sucht, kann das tun – ab rund 200 Franken ist man dabei.



Moments of Music:4. bis 6. Mai, Kursaal, Bern. Infos: www.momentsofmusic.ch. (Berner Zeitung)