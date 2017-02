Nach 50 Jahren noch Lampenfieber

«Nach all den Jahren verspüre ich noch immer Lampenfieber», verrät Paul Klaus: «Aber es ist ein ­gutes Kribbeln.» Dafür hatte der Sänger und Keyboarder der Comeback Band – ehemals Monja – auch einen guten Grund. ­Gemeinsam mit langjährigen Weggefährten trat er kürzlich in Alterswil auf, um das ­50­Jahr-Jubiläum zu feiern.

Die Platten als Lehrmeister

An der Seite von Bruno Klaus, Joe Schaller, Beat Aegerter, Roger Hayoz und Bruder Roland Klaus schwelgte der Formationsgründer in musikalischen Erinnerungen. Evergreens und Schlager der 60er-, 70er- und 80er-Jahre versetzten die 50 geladenen Gäste im Saal des Restaurants Blüemlisalp in alte Zeiten zurück.

Etwa ins Jahr 1967, als der damals 18-jährige Paul Klaus in der Gaststube des elterlichen Betriebs in Alterswil beschloss, eine Musikkapelle zu gründen. Mit ihr wollte er sich neuen musikalischen Strömungen zuwenden. «Gross geworden sind wir mit volkstümlicher Musik und französischen Chansons. Da war aber auch die neue musikalische Vielfalt, die uns faszinierte», erinnerte sich Paul Klaus an die Monja-Anfänge.

«Wir haben Platten gehört, Texte rausgeschrieben und Harmonien eingeübt.» Ihren Namen erhielt die fünf-, später sechsköpfige Formation bei einem Auftritt in Plaffeien. «Ein Besucher hatte die Idee, den Flippers-Schlager ‹Monja› als Bandnamen zu verwenden. Das hat uns gefallen.»

Mit ihrem Repertoire an Evergreens und neuen Schlagern trafen die Musiker von Monja den Geschmack des Publikums in- und ausserhalb des Kantons. «Wir sind ganz schön herumgekommen», erklärte Klaus: Im Laufe der Jahre gab das Orchester weit über tausend Konzerte. Klaus vermutet, dass er mit seinem persönlichen Repertoire zwei Tage durchspielen könnte.

Abschied 1990

1990 hat das Orchester Monja vor 1500 Menschen sein Abschiedskonzert gegeben. Geblieben ist die Comeback Band, mit der die Gebrüder Paul und Roland Klaus mit Roger Hayoz noch immer an Festen auftreten. So wie am 6. Mai, wenn die Comeback Band an der Seite der Freiburger Sängerin Arlette Zola in Treyvaux zu sehen sein wird. «Wenn die Gesundheit es zulässt, möchten wir noch ein paar Jährchen Musik machen», sagte Paul Klaus. (Freiburger Nachrichten)