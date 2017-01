Noch mehr Punk-Grössen fürs Greenfield bestätigt

Auf Freunde des Punks warten dieses Jahr am Greenfield viele Leckerbissen. Bereits seit letztem November ist bekannt, dass Green Day und Blink 182 als Headliner des beliebten Interlakner Festivals zu sehen sein werden. Diesen Mittwoch gab das Greenfield weitere Bands bekannt: Mit Sum 41 und Gogol Bordello wurden zwei weitere Lieblinge der Punkszene fürs Greenfield 2017 gewonnen.

Der Song «In too deep» gehört zu den beliebtesten Klassikern von Sum 41.

Gogol Bordello rocken im Song «American Wedding» eine langweilige Hochzeitsfeier.

Auch wer auf Metal steht, dürfte voll und ganz auf seine Kosten kommen: Five Finger Death Punch, die beliebten Hardrocker aus Amerika, spielen zum ersten Mal in Interlaken. Auch mit den Cello-Rockern von Apocalyptica hat das Greenfield einen grossen Fang gemacht.

Wer auf Kuschelrock steht, ist bei Five Finger Death Punch falsch. Hier ihr Song «Wash It All Away».

Apocalyptica werden am Greenfield ihr Debütalbum, ein Cello-Tribut an Metallica, nochmal auspacken.

Neben diesen als Headlinern angekündigten Bands wurden auch eine Reihe anderer Namen bekanntgegeben. Unter anderem: Powerwolf, Royal Republic, Of Mice & Men, Subway to Sally, Delain und Unzucht.

Die deutsche Folk-Metal Band Subway to Sally bringt ihr Album «Mitgift» mit ans Greenfield.

Powerwolf singen über Mystik und osteuropäische Legenden - «Sanctified With Dynamite» gehört zu ihren Publikumslieblingen. (tap)