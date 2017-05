Schlechte Zeiten, gute Zeiten

So viel Idylle tut schon fast wieder weh. Inmitten einer Traumlandschaft komplett mit Wasserfall, Regenbogen und allerlei wilden Tieren tummeln sich die Bandmitglieder, nackt bis auf ein Blatt an strategischer Stelle.

Wenn ein solches Bild das Cover eines Albums ziert und dieses erst noch «Good Times» heisst, dann droht ein grandioser Kitsch-Overkill. Aber jede Medaille hat bekanntlich ihre Kehrseite. Wer das neue Album der schwedischen Band Mando Diao umdreht, erblickt auf einer weiteren Zeichnung eine brennende Stadt in dunkel beängstigender Atmosphäre.

Düster waren auch die Aussichten der schwedischen Band, als 2015 Gründungsmitglied und Co-Sänger Gustaf Norén das Handtuch warf. Die 1999 gegründete Truppe, die sich nach Alternative-Rock-Anfängen immer bunterer Popmusik zuwandte und 2009 mit dem ultrapeppigen «Dance with Somebody» einen Riesenhit landete, erlebte ihre grösste Krise. Von wegen Kitsch.

Niemals aufgeben

Jetzt sind Mando Diao wieder da. Und der nunmehr alleinige Frontmann Björn Dixgård legt gleich zu Beginn ein klares Bekenntnis dazu ab, niemals aufzugeben: «All the wars we fought, all the love we lost – it won’t break us», singt er mit emotionstriefender Stimme im lange Zeit nur von traurigen Pianoklängen begleiteten Auftaktsong «Break Us».

«Weiterzumachen war für uns die einfachste Entscheidung der Welt», stellt Björn Dixgård denn auch in den Presseunterlagen zum achten Album klar. Offensichtlich ist aber auch, dass «Good Times» einen Neuanfang bedeutet. Weg vom Discopop von «Ælita», dem letzten Album mit Norén, hin zu zwar groovendem, aber wieder rauerem Rocksound.

Mal energiegeladen, treibend und kraftvoll («All the Things»), mal mit federndem Beat, Dixgårds heiserem Krächzen und hohem Spassfaktor («Good Times»), mal atmosphärisch dicht und eindringlich («Brother»).

Es ist eine Rückbesinnung auf die frühen Bandtage, die Mando Diao prima steht – zumal problemlos Platz bleibt für schmissig-tanzbare Nummern à la «Shake» oder «Money», die einen markanten Kontrast zum stillen Auftakt oder zum akustisch-bluesigen «Hit Me with a Bottle» bilden.

Gerade noch charmant

Und selbst der Abschluss mit «Without Love» – einem von süssen Streichern begleiteten Ausflug in flotte Easy-Listening-Gefilde – wirkt gerade noch charmant. So viel musikalische Idylle darf nach überstandenen schlechten Zeiten durchaus sein...

Mando Diao:«Good Times», BMG/TBA. (Berner Zeitung)