Weltstar Evelyn Glennie trommelt in Thun

«Hören ist eine Form von Berührung – und die Stille ist einer der lautesten und schwierigsten Klänge», sagt Evelyn Glennie über ihr Leben zu Beginn des ­Dokumentarfilms «Touch the Sound», der 2004 an zahlreichen Festivals präsentiert und mehrfach ausgezeichnet worden ist.

Die weltbekannte Schlagzeugerin, Komponistin und Interpretin zeitgenössischer Musik weiss, wovon sie spricht: Mit zwölf Jahren verschlechterte sich wegen einer Nervenkrankheit ihr Hörvermögen. Bald nahm die heute 52-jährige Britin Töne und Musik hauptsächlich über Vibrationen wahr. «Alles bewegt sich und ‹spricht› und ist Teil des Universums des Klangs», erklärt sie, «von der Brücke aus Stahl bis zum Energiefeld der Atome.»

An der bevorstehenden 50. Ausgabe der Schlosskonzerte Thun spielt der Weltstar zusammen mit dem Bridge Chamber Orchestra, einem Projektorchester für angehende Berufsmusikerinnen und -musiker, im KKThun. Sie ist der Höhepunkt am Jubiläumskonzert vom 1. Juli. «Als Geschenk und Dank an die Bevölkerung und an alle, die unser Musikfestival seit 1968 unterstützt haben, bieten wir alle Tickets zu einem Freundschaftspreis von 50 Franken an», sagt Geschäftsleiterin Gisela Trost, die mit Lorenz Hasler die künstlerische Co-Leitung innehat.

«Artiste étoile» für Talente

«Evelyn Glennie zeigt uns, wie Hinhören geht – und lässt Interessierte an einem Künstlergespräch wissen, wie sie ohne Gehör hört», freut sich Trost auf die Musikerin, welche rund um den Globus reist, mit den grössten Orchestern spielt und Solokonzerte gibt, aber auch Meisterklassen hält und in Schulen auftritt.

Doch für die Schlosskonzerte Thun stehen weit mehr als die Perkussionistin und das Jubiläum im Zentrum. «Zu unsrem Konzept gehört zwar mindestens eine internationale Grösse pro Festival, aber ebenso, den Nachwuchs zu fördern und die traditionellen Gefässe wie Familienkonzert, Jazzkonzert und die World/Schweiz-Musik zu bieten», betont Trost.

Deshalb erküren die Schlosskonzerte Thun neu junge, besonders aufstrebende Talente zum «Artiste étoile». «Mit ihm signali­sieren wir dem Publikum einen besonders vielversprechenden ‹künstlerischen Stern› – als persönlichen Geheimtipp von uns.»

Der erste «Artiste étoile» ist die Cellistin Harriet Krijgh. Die 25-jährige Holländerin trat bereits 2015 bei den Schlosskonzerten Thun auf und spielt im Juni bei einem zweiten Konzert zusammen mit dem Pavel Haas Quartet und ein Rezital mit der Pianistin Magda Amara (vgl. Kasten).

550 Konzerte, 15'000 Stunden

Dass die Schlosskonzerte ihre 50. Ausgabe feiern können, führt auf zwei musikbegeisterte Frauen zurück. Ursula Pfaehler und Marguerite Dütschler planten 1968 lediglich einen Duoabend mit ihren Musiklehrern Peter-Lukas Graf und Jörg Ewald Dähler. Doch aus der riesigen Nachfrage entwickelten sich die Schlosskonzerte beziehungsweise das Musikfestival in seiner heutigen Form. «Immer mehr ‹Schlossfrauen› stiessen dazu», weiss die Geschäftsleiterin.

In diesen fünfzig Jahren hätten sie weitestgehend ehrenamtliche Arbeit geleistet. «Mit ihrem Einsatz für die bis heute über 550 realisierten Konzerte schrieben diese Frauen in geschätzten 15 000 Stunden Arbeit ein Stück Thuner Kulturgeschichte.» Mit dem Musiker und künstlerischen Co-Leiter Lorenz Hasler sei übrigens der erste Mann im Team.

Auch im Schloss Oberhofen

Der Vorverkauf für das Festival, welches vom 9. Juni bis 1. Juli über die Bühne geht, startet am 1. März. Auf dem Programm stehen zehn Konzerte unterschiedlicher Musikstile an insgesamt sechs Standorten – erstmals auch im Schloss Oberhofen. «Dort lassen wir mit der Konzertcollage eine alte Tradition aufleben: verschiedene Konzerte in verschiedenen Schlossräumen», erläutert Gisela Trost das Konzept für die vier «intimen Hauskonzerte». Eine Gruppe von 50 Personen erlebe jeweils ein Duo während 45 Minuten und wechsle danach den Standort – insgesamt viermal.

Die Schlosskonzerte wollen auch im Publikum Nachwuchs ansprechen und gewinnen. «Deshalb bieten wir zwei Künstlergespräche mit Evelyn Glennie und Harriet Krijgh und lancieren ein Vermittlungsprojekt für Schü­lerinnen und Schüler», sagt die Geschäftsleiterin. «Wir bieten im Gymnasium einen Musikjournalismus-Workshop, und während des Festivals berichten Jugend­liche laufend von den Konzerten auf einer eigenen Facebook-Seite.» (Thuner Tagblatt)