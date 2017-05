Zwei Römer aus Thun auf Europatour

«Diese Tour ist ein weiterer Schritt in Richtung Traum und der perfekte Einstieg in das Tourleben», sagt Samuele Zanella. Als Vorband habe man weniger Druck und könne das Ganze ein wenig entspannter angehen. «Wir träumen natürlich davon, mit unserer eigenen Band in Europa als Headliner zu touren. Dafür braucht es aber noch viel Zeit, Arbeit und vielleicht auch Glück», fährt Zanella fort.

Er und sein Bruder sind Two Romans aus Thun. Sie bestreiten in den nächsten 21 Tagen 14 ­Konzerte im Vorprogramm der US-Band Future Thieves in 6 Ländern Europas; 13 der Shows spielen sie im Duo.

Dabei wollen sie unter anderem auch versuchen, auf ihre Gesundheit zu achten. Ziel sei, ein Gleichgewicht zwischen gesundemDie Thuner Band The Two Romans beginnt am Mittwoch ­ihre erste Europatour: Essen und genügend Schlaf aufrechtzuerhalten, sagt Zanella. Man müsse sich oft entscheiden zwischen günstig oder gesund, Party oder Schlaf.

Konzert in Rubigen

Der Hauptact der Tour, die Fu­ture Thieves aus Nashville, machen gemäss dem Tourmanagement «Modern-Blues-Rock-’n’- Roll» und werden am 12. Mai mit den Two Romans in der Mühle Hunziken in Rubigen zu sehen sein. Für die Thuner bereits jetzt ein Highlight. Denn da wird die ganze sechsköpfige Band auf der Bühne stehen. «Für uns war es schon lange ein Traum, einmal in der Mühle spielen zu dürfen», sagt Samuele Zanella.

EP im Herbst

Die letzten zwei Wochen hat die Band im Tonstudio Kaliforni Records in Steffisburg verbracht. Dort wurde ihre dritte EP mit fünf Songs aufgenommen, welche Anfang September erscheinen wird. Die Plattentaufe findet am 15. September im Gaskessel Bern statt. Tickets sind ab sofort erhältlich.



