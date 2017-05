Auawirleben zeigt Theater, das auch einmal wehtut

1. «The Money»

Zum ersten Mal findet eine Auawirleben-Produktion im ehrwürdigen Erlacherhof statt. Wieso? In der Produktion von Kaleider/Seth Honor geht es darum, einen wichtigen Entscheid zu fällen: Was geschieht mit den Abendeinnahmen? Ein Teil des Publikums, die «Wohltäter», kann entscheiden. Die «stillen Beobachter» schauen zu. In diesem theatralen Spiel wird verhandelt, und am Schluss gilt der Entscheid nur, wenn alle Beteiligten einverstanden sind.

2. «50 Shades of Shame»

Die Berliner She She Pop thematisiert die menschliche Scham, inspiriert von Quellen wie Wedekinds «Frühlingserwachen» oder E. L. James «50 Shades of Grey». Akteurinnen und Akteure jeden Alters sprechen darüber, was Scham für sie bedeutet. Per kreativer Videotechnik werden ihre Körper(teile) verfremdet und vermischt.

3. «Gott»

Die Zürcher Theatergruppe Hora ist längst ein Superstar der deutschen Theaterszene, nicht nur, weil geistig Behinderte professionell Theater spielen, sondern auch, weil ihr modernes Theater alles andere als harmlos daherkommt. In «Gott» spielt Hora denselben respektive tritt in seine Fussstapfen: Es geht um Macht im Theater.

4. Maria Marshal

Die Kunstfigur Maria Marshal referiert über Kunstfiguren wie Conchita Wurst oder Lady Gaga und begründet damit eine neue Wissenschaft. Titel: «Die Kunstfigur als interferierendes Identitätskonstrukt zwischen Kunst, Wissenschaft und Dschungelcamp – und warum SRF meine Idee kopiert hat (in schlecht)».

5. Phil Hayes

Sie erinnern sich an den genialen Musiker Peter Tate aus den ­Anfängen von Giacobbo/Müller? Der heisst Phil Hayes und ist auch Performancekünstler. Mit der Belgierin Nada Gambier thematisiert er die Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen, im Stück «These Are My Principles . . . if You Don’t Like Them I Have ­Others».



Auawirleben: 11. bis 21. Mai. www.auawirleben.ch (Berner Zeitung)