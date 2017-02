Bern im Theaterparadies

Schweizer in Berlin

Die zehn besten Stücke aus dem vergangenen Theaterjahr werden jeweils zum Theater­treffen nach Berlin eingeladen – und es zeigt sich: 2016 war ein gutes Jahr fürs helvetische Schauspiel. Zwei Theater und zwei Regisseure aus der Schweiz sind dabei. Neben Konzert Theater Bern mit Ersan Mondtags «Die Vernichtung» ist mit «Drei Schwestern» (Regie Simon Stone) ein Stück vom Theater Basel eingeladen. Basel kommt zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder zum Zug.



Bereits zum zweiten Mal wurde der Berner Regisseur Milo Rau (40) mit einer Einladung geehrt. «Five Easy Pieces» seiner Theatermanufaktur International Institute of Political Murder war als Koproduktion unter anderem in Genf, Basel und Zürich zu sehen. Am Staatstheater Mainz hat der Zürcher Thom Luz letztes Jahr seine Komödie «Traurige Zauberer» uraufgeführt. Auch er ist zum zweiten Mal eingeladen.



Thom Luz, auch Sänger und Gitarrist der Band My Heart Belongs to Cecilia Winter, ist ein wahrer Überflieger in der deutschsprachigen Theaterszene: 2014 wurde der heute 35-jährige Regisseur vom Fachblatt «Theater heute» zum Nachwuchsregisseur des Jahres gekürt. Luz und Rau führen die «Schweizer Tradition» der erfolgreichen Autorenregisseure weiter: Christoph Marthaler wurde bereits 14-mal ans Theatertreffen eingeladen.