Schneekönigliche Hoheiten ­gewähren Audienz

«Gute Geschichten sind immer gruselig, zumindest ein bisschen», versichert Barbara Seidel in der Rolle der Tordis in bestem Hochdeutsch und einem Hauch Ruhrpott-Dialekt dem Publikum. Zwar hat Regisseurin Susann Rieben das Andersen-Märchen «Die Schneekönigin» für die Inszenierung im Winterzauber-Zelt auf dem Thuner Mühleplatz berndeutsch bearbeitet. Die Doppelrolle der Räuberhauptfrau und des erwachsenen Räubermädchens schneiderte die Theater­pädagogin der Darstellerin aber im Hochdeutschen auf den Leib – und das kommt in der Aufführung überraschend und authentisch daher.

Seit zehn Jahren in Bern

«Ich lebe seit zehn Jahren in Bern, aber die hiesige Sprache beherrsche ich nicht», erzählt die 52-jährige Barbara Seidel, die in Bochum aufgewachsen ist. Über ihren Mann Armand Baeriswyl als Präsidenten der Zytglogge Theatergesellschaft Bärn sei sie 2010 mit dem Theatervirus infiziert worden und stehe seither jedes Jahr auf der Bühne, wo Susann Rieben sie entdeckt habe. «In Deutschland wird Amateurtheater ja eher als bemühtes Laienspiel belächelt. Die Schweiz dagegen zählt flächendeckend unendlich viele Theatergruppen, die allesamt grossartige Produktionen ehrenamtlich aufbieten», stellt Barbara Seidel begeistert fest.

Im Zelt zu spielen, mit Mikro und Livemusik, sei eine tolle Erfahrung, die sie schauspielerisch wieder ein Stück weitergebracht habe. Zudem sei es für sie neu und spannend, mit dem Publikum zu interagieren. Im wirklichen Leben ist Barbara Seidel frei­schaffende Lektorin für die Fachgebiete Archäologie, Architektur, Denkmalpflege, Geschichte, Islam und Kunstgeschichte.

Junges Räubermädchen

Die Tordis als Räubermädchen spielt Viktoria Kozik, die seit der 7. Klasse leidenschaftlich Theater spielt. «Als in der Oberstufe das Freifach Schauspiel angeboten wurde, war ich sofort Feuer und Flamme», erzählt die junge Frau, die nicht zuletzt von der Regisseurin beim Theaterfrühling Bern entdeckt wurde, weil sie akzentfrei Schriftdeutsch spricht. Denn wenn Barbara Seidel als erwachsene Tordis wie im grossen Kanton spricht, musste natürlich die Rolle der jungen Tordis ebenfalls so klingen.

Bis auf die Präsidentin des Winterzaubers, Susanna Ernst, als Blumenzauberin, Grossmutter und Schamanin spielen durchweg neue Winterzauberinnen und -zauberer bei der «Schneekönigin» mit. Neben Nathalie Feller als der kleinen Gerda und Barbara Boss als stimmstarker Schneekönigin und Blume schlüpfen Helen Gauderon, Andreas Stryffeler, Filip Zürcher, Katja Dänzer, Björn Kunz und Meo Schranz allesamt in vier verschiedene Rollen von der Blüte über die Schneeflocke bis hin zum radelnden Elch. Die Altersspanne des Ensembles beträgt 12 bis 68 Jahre.

Nahezu reibungslos

Nahezu reibungslos lief die Spielzeit bisher ab, versichert Susanna Ernst und hält mit einer Anekdote nicht hinterm Berg: «Eine Schauspielerin vergass nach der kurzen Weihnachtspause, dass am 26. Dezember Vorstellung ist, und unternahm einen Ausflug aufs Niederhorn. Wir mussten alle Hebel in Bewegung setzen, damit – mit 15 Minuten Verspätung – die Vorstellung stattfinden konnte.» Mit etwas Winterzauber lassen sich menschliche Pannen beheben.

Letzte Aufführungen: 2., 3., 4., 5. und 6. Januar 2017, jeweils 14.30 Uhr, 7. Januar, 17 Uhr. www.winterzauberthun.ch (Thuner Tagblatt)