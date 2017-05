Von Spitzeln und Spiessern

In einem Discobunker spielen angesäuselte kostümierte Partygäste «Reise nach Jerusalem». Wenn der DJ von einem Hit zum nächsten wechselt, gilt es einen freien Stuhl zu ergattern. Mit von der Partie ist die junge Haushaltshilfe Katharina Blum (Nolundi Tschudi). Sie verbringt die Nacht mit Ludwig Götten (Benjamin Morik), einem mutmasslichen Bankräuber und Mörder. Hat sie ihm während der Nacht zur Flucht verholfen? Blum gerät in Teufels Küche. Die Boulevardpresse stellt sie als Flittchen dar, die Polizei glaubt ihr kein Wort.

Reichlich überdreht

Heinrich Böll (1917–1985) schrieb «Die verlorene Ehre der Katharina Blum» als Erzählung. Zum 100. Geburtstag des deutschen Schriftstellers präsentiert das Theater an der Effingerstrasse eine Bühnenfassung von Alexander Kratzer, der auch Regie führt. Mit dem reichlich überdrehten Gilles Tschudi in der Rolle des schmierigen Kommissars nimmt die Komik überhand. Die Dringlichkeit von Bölls Erzählung geht stellenweise verloren.

Dabei hatte Böll seine Erzählung als Pamphlet verstanden. Hintergrund seiner 1974 erschienenen Erzählung waren eigene Erfahrungen mit der Boulevardpresse. Der Schriftsteller war selbst Opfer einer Hetzkampagne geworden, nachdem er im «Spiegel» Stellung zu den Motiven der RAF-Terroristen genommen hatte. Die «Bild»-Zeitung, deren Berichterstattung Böll kritisiert hatte, stellte Böll daraufhin als RAF-Sympathisanten dar.

Aus der Mottenkiste

Punkto Kostümen, Requisiten und Musik greift die Inszenierung tief in die Mottenkiste der Siebzigerjahre. Lautstark wird auf einer Schreibmaschine getippt, ein knalloranges Telefon kommt zum Einsatz, der zeittypische Trenchcoat ist Trumpf. Genügt das, um die paranoide Stimmung des Kalten Krieges wiederaufleben zu lassen?

Shitstorm mit Technobeat

Bedingt. Von der Beklemmung aus Volker Schlöndorffs und Margarethe von Trottas berühmtem Film ist wenig zu spüren. Zu harmlos wirkt es, wenn Katharina Blum Zeitungsschlagzeilen vorliest oder einen mit Technobeat untermalten Shitstorm über sich ergehen lassen muss. Spitzel und Spiesser kühlen ihr Mütchen an der jungen Frau. Nicht mal vor der sterbenden Mutter macht die Presse halt.

In Zeiten, in denen Journalisten von Rechtspopulisten öffentlich beschimpft werden, wirkt Bölls Anklage anachronistisch. Der Journalist mag heute kein Held sein, aber als Bösewicht hat er ausgedient. Nolundi Tschudi (nicht mit Gilles Tschudi verwandt) spielt als Katharina Blum erstmals in Bern. Solid gibt sie das einfache Mädchen, das um seine Ehre kämpft.

