Wenn nur noch ein Ameisenrennen übrig bleibt

In den Zeiten des Digital-TV und Flachbildschirmen kennt man es schon fast nicht mehr, dieses Rauschen, wenn der Fernseher das Signal verliert oder es gestört, wenn einfach nichts mehr über den Sender geht und man den Eindruck hat, auf der Mattscheibe ein Ameisenrennen zu beobachten.

«Ameisenrennen», oder zu englisch «White Noise», lautet auch der Titel des Theaterstücks, das die Junge Bühne Bern an diesem Wochenende im Brückenpfeiler aufführt. «Wir wollen jetzt. Wir sollen jetzt. Wir müssen sollen wollen.» Die vier jungen Schauspieler zeichnen ein Bild einer Gesellschaft, die vom Einzelnen immer mehr abverlangt.

Wo bleibt zwischen beruflichem Ehrgeiz, dem Drang nach Selbstverwirklichung und Smalltalk das Leben? Was, wenn plötzlich so viel läuft, dass am Ende nur dieses Fernsehrauschen übrig bleibt? Wenn nichts mehr geht?

Satellit-Projekt

Die Junge Bühne Bern bietet jungen Theater- und Tanzbegeisterten mit «Satellit» die Möglichkeit, ein erstes eigenes Stück selbstständig zu realisieren. In ihrer Umsetzung und Form sind sie frei, werden dabei jedoch professionellen Theater- und Tanzschaffenden unterstützt.

«Ameisenrennen / White Noise» gehört zu den Siegerprojekten und thematisiert durch Schauspiel, Bewegung und gestützt vom einzigartigen Bühnenbild eine der grossen Fragen im Leben eines Menschen: Werden wir in unserem Leben glücklich durch ständige Beschäftigung? Oder sollen wir einfach mal auf das Glück warten? (mb/pd)