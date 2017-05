Saurierberg mit Panoramablick

Tipps & Infos

So unscheinbar der Berg, so vielseitig die Wanderung und grossartig die Aussicht. Der Monte San Giorgio am Lago di Lugano wartet mit steilen Pfaden, riesigen Kastanienwäldern, einem reichen Fossilienschatz und einem der besten Panoramen im Tessin auf. Dafür lässt man reichlich Schweiss.





Riva San Vitale–Alborello–Pozzo–Monte San Giorgio–Alpe di Brusino–Brusino Arsizio.Statt in Riva San Vitale in Meride starten. Verkürzt die Tour um eine Stunde und spart einige Höhenmeter. Zudem kann man vorher das Fossilienmuseum besuchen. Noch kürzer wird die Tour, wenn man die Seilbahn von Brusino Arsizio nach Serpiano nutzt.Gute Kondition braucht, wer von ganz unten in Riva San Vitale auf den Monte San Giorgio will. Die je 850 Höhenmeter Auf- und Abstieg sind steil, die Wege hingegen bieten keine Schwierigkeiten. Die Tour ist gut markiert. Wanderzeit ohne Pausen 4½ Stunden.mit dem Zug nach Capolago, dann weiter mit dem Bus oder zu Fuss in ungefähr 20 Minuten nach Riva San Vitale, Piazza; zurück ab Brusino Arsizio mit dem Bus nach Capolago.in Riva San Vitale, Brusino Arsizio und bei schönem Wetter im Grotto auf der Alpe di Brusino.Swisstopo-Wanderkarte 1:50'000 Blatt Malcantone (286T); Swisstopo-Landeskarte 1:25'000 Blätter Lugano (1353) und Mendrisio (1373).