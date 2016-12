Der vergessene Geschmack

Nach den meist süssen Festtagen sehnt sich der Gaumen ja mal wieder nach etwas Abwechslung. Salzig und sauer sind zwar gute Alternativen zu all den Güezi und Desserts der Weihnachtszeit. Aber wieso nicht mal bitter? «Der bittere Geschmack ist etwas Besonderes. Er ist reizvoll, doch zugleich anspruchsvoll», findet Manuela Rüther.

Die Autorin und Fotografin hat sich deshalb ganz dieses Themas angenommen – und ein Buch darüber geschrieben (siehe Box): «Bitter – ein vergessener Geschmack». Chicoréesuppe mit Zitrus-Topping, in Craft-Beer geschmortes Huhn, Mairübchen in Senfdressing mit Schollenfilets oder Grapefruittörtchen.

Bitterstoffe herausgezüchtet

Natürlich muss man auch bereit sein, dem Bittergeschmack eine gewisse Aufmerksamkeit zu schenken, wie Manuela Rüther in ihrem Buch ermuntert. Denn bitter ist nicht gleich bitter. «Unzählige Bitterstoffe sorgen dafür, dass wir etwas als bitter wahrnehmen.» In den Lattichsalaten etwa ist es Lactucopikrin, in der Artischocke Cynarin oder im Chicorée Intybin.

Vor allem aber sind wir es immer weniger gewohnt, Bitterstoffe zu konsumieren, verbinden wir doch damit oft unreife oder sogar giftige Nahrungsmittel. Der Bittergeschmack ist einer, der immer mehr verloren geht. «Bitternoten wurden und werden aus unseren Kulturgemüsen seit Jahrzehnten konsequent herausgezüchtet», stellt Manuela Rüther fest.

Insofern seien nur noch die wenigsten Gemüse wirklich bitter. «Das fällt allerdings erst auf, wenn man sich die Mühe macht, die geschmacklich vielschichtigeren und bittereren Wildkräuter und Wildgemüse oder alte Gemüsesorten zu probieren.»

Je älter, desto flexibler

Es sei eine Frage der individuellen Geschmackswahrnehmung, wie bitter man bitter empfinde, schreibt Manuela Rüther. Die Wissenschaft unterscheidet Nichtschmecker von Normalschmeckern und Superschmeckern. «Je nachdem, wie viele Bitterrezeptoren wir für die Dekodierung von Bitterstoffen zur Verfügung haben, reagieren wir mehr oder weniger sensibel darauf», so Rüther.

Und: Je älter wir werden, umso weniger stört uns der Bittergeschmack. Die Autorin führt mit einem klugen Kapitelaufbau subtil an das Thema ­heran, indem sie ihre Rezepte unterteilt in «Bitter für Anfänger», «Aromatisch bitter» und Bitter für Fortgeschrittene» sowie «Bitter-süss und salzig».

Und wer in dieser Vorweihnachtswoche der süssen Vormachtstellung etwas Bitteres entgegensetzen will, dem empfiehlt Manuela Rüther, zu Grünkohl zu greifen. «Aber auch alle anderen Kohlsorten. Klassisch zubereitet oder als Rohkost oder in Aufläufen, Tartes, Strudeln oder als Pizzabelag.»

Ohnehin tut man Magen und Darm viel Gutes, wenn man regelmässig Bitterstoffe zu sich nimmt. Denn sie stärken das Immunsystem und regen die Verdauung im Allgemeinen und die Fettverdauung im Speziellen an. Perfekt also für die aktuelle Adventszeit. (Berner Zeitung)