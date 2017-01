Die Route der Genüsse

Die Weinstrasse ist 85 Kilometer lang und wurde 1935 aus der Taufe gehoben. Es folgten die Märchenstrasse (600 Kilometer), die Fachwerkstrasse (seit 1990) und die Alleenstrasse (2900 Kilometer lang!).

Auch eine Wurststrasse in Thüringen ist in Planung, und eine fränkische Bierstrasse existiert zumindest im Internet. Die meisten dieser Strassen in Deutschland haben mit Genuss zu tun, und da sie gewöhnlich an Autobahnausfahrten beschildert sind, lockt man Touristen spontan in die jeweilige Region.

Warum sollte dies nicht auch für das touristisch darbende Churfranken funktionieren?, dachte sich Christiane Förster von Tourismus Wertheim. «Route der Genüsse» nannte sie ihr Baby, und dank des allgemein gehaltenen Begriffes können praktisch alle Betriebe, die irgendwie mit Genuss zu tun haben, andocken. ­Seien es Winzer, Bierbrauer, Restaurants, Hotels, Parfümerien. Oder: Klöster.

Liebliches Taubertal

«Im ersten Schritt haben sich 65 Genussanbieter zusammen­getan, die ihre Angebote in einem Booklet präsentieren», sagt Förster. In Planung sind die öffentliche Beschilderung an Strassen und die Registrierung beim Automobilclub ADAC. Wem die Region Churfranken neu ist, sollte sich nicht wundern: Churfranken ist ein Kunstname, unter dem sich im Jahr 2007 zwischen Odenwald und Spessart 21 Orte zusammengetan haben. Es sind Orte, die bislang touristisch unter «ferner liefen» rangierten, aber über einige versteckte Preziosen verfügen.

Zum Beispiel Kloster Bronnbach, im «lieblichen Taubertal» gelegen, wie die Tourismus-Promoter die Gegend nennen. Unter den Zisterzienserklöstern in Deutschland ist dieses Kloster aus dem 12. Jahrhundert mit Sicherheit eines der sehenswertesten. Ein dermassen riesiges Kloster in einem winzigen Dorf mit einer riesigen romanischen Kirche sprengt gängige Sichtweisen.

Eine Klosterführung lohnt sich, und auch der Genuss ist inte­griert: Im ehemaligen Cellarium des Klosters befindet sich heute eine Vinothek, in der sich die Weine der umliegenden Winzer testen lassen. Ein Teil der Anlage dient als Hotel, und am voluminösen «Sonnenfang» an der Orangerie sind allegorische Malereien der Jahreszeiten erstaunlich gut erhalten.

Neuer Wein in alten Räumen: Die Vinothek im ehemaligen Cellarium des Klosters Bronnbach.

Ein kostenloser Genuss ist die Kräuterernte im «Churfranken-Kräutergarten», wo Minze, Melisse, Lavendel und vieles andere wachsen. Allerdings sollen nur «haushaltsübliche Mengen» mitgenommen werden, damit für alle etwas da ist. Wenn man Glück hat, trifft man hier auf Engelbert Kötter, der schon mehrere Kräuterkochbücher geschrieben hat und als Experte zu jedem Kraut eine interessante Geschichte erzählen kann.

In Wertheim zählt zu den Genusspartnern der Kaffeeladen Fritz Klein, die Spezialität hier ist Kaffee aus Lupinen. Klein rühmt sich, als Erster in Deutschland den Lupinenkaffee auf den Markt gebracht zu haben. Er lässt sich problemlos mit jeder normalen Kaffeemaschine zubereiten und sieht auch wie nor­maler Kaffee aus. Er enthält allerdings kein Koffein und ist längst nicht so bitter. Er ist Bio-zertifiziert und auch als Espresso erhältlich.

Zum Genuss in Churfranken gehört heute auch der Wein. Im Gegensatz zu früher, als man die Tropfen der Region nur bei grossem Durst trank.

Oben am Berg hat der Wertheimer Künstler Johannes Schwab sein Atelier, für die Route der Genüsse öffnet er Besuchern seine Türen. Schwab sagt: «Ich stelle internationale, zeitgenössische Kunst aus, und in einem kleinen Ort wie Wertheim darf dies schon als Besonderheit gelten.» Übrigens kommt auch der Erfinder der Sponti-Zwerge, Ottmar Hörl, aus Wertheim. «Und», sagt Tourismusfrau Förster, «die Region um Wertheim ist der Standort von 23 Weltmarktführern.»

Dazu zählen Betriebe wie Wittenstein, wo mit 1800 Beschäftigten elektromechanische Antriebe hergestellt werden, das Schraubenimperium Würth oder die beliebten Alfi-Kaffeekannen.

Zu den Restaurants der Route zählt das Adler Landhotel in Bürgstadt, wo Norbert Bachmann und Markus Meisenzahl politisch korrekten Slow Food zubereiten. Das vorzügliche Essen kommt schnell auf den Tisch und ist angesichts der enorm ­hohen Qualität niedrig im Preis kalkuliert.

Holzfassgereiftes Bockbier

Wer regionales Essen in Gourmetqualität schätzt, ist auch im Gasthaus zur Krone in Grossheubach richtig. Das Fleisch kommt hier aus der Metzgerei des Onkels von Koch Ralf Restel, in heutigen Zeiten ein nicht hoch genug zu schätzender Pluspunkt.

Das beschauliche Miltenberg mit seinen Fachwerkhäusern ist vor allem das Ziel älterer nordamerikanischer Touristen, die hier die deutsche Gemütlichkeit suchen und diese im Laden von Käthe Kruse auch finden.

Mit der Route der Genüsse will man ein jüngeres Publikum an­locken, das Craft-Bier wie jenes der Faust-Brauerei schätzt. Hier erklären Bier-Sommeliers die Spezialitäten, die im uralten Felsenkeller wie gute Weine reifen.

Zum Beispiel das Auswandererbier 1849, das die Miltenberger Auswanderer 1849 mit nach Amerika nahmen und das deswegen besonders gut haltbar ist, den holzfassgereiften Eisbock oder das Hochzeitsbier. Der Werbe­slogan der Brauerei betont, dass das Faust-Bier nur hier zu haben ist – und nicht in Frankfurt oder in München.

Dass in Miltenberg noch im 19. Jahrhundert Hexen hingerichtet wurden, wie Stadtführerin Dorothea Zöller erzählt, kann sich keiner der Gäste wirklich vorstellen. Lieber macht man ein Erinnerungsfoto im ältesten Gasthaus Deutschlands, Zum Riesen. Um den Titel streitet man sich allerdings mit dem Gasthaus Zum Roten Bären in Freiburg und mit der Herberge Zum Löwen am Schönberg.

Zum Genuss in Churfranken gehört natürlich auch der Wein. Die hiesigen Tropfen hätten ­allerdings in den 1980er-Jahren noch zu jenen Weinen aus Deutschland gezählt, die man nur bei grossem Durst getrunken ­habe, erzählt Weinbauer Konrad Schlör.

1984 kaufte er bei Reicholzheim 3 Hektaren Reben und eröffnete eine Besenwirtschaft. «Auch wenn es nicht immer einfach war: es hat sich gelohnt», sagt er heute. Sein Weingut zählt mittlerweile zu den besten in Deutschland.



www.route-der-genuesse.de (Berner Zeitung)