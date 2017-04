Die neuen süssen Lieblinge

In der Kellerküche des Restaurants Stucki in Basel herrscht schon frühmorgens geschäftiges Treiben, obwohl noch lange keine Gäste in Sicht sind. Piotr formt mit flinken Händen die Brötchen, Flora presst die Grapefruits und Clément arbeitet sorgfältig am Dessert mit schwarzem Rettich. Derweil kann sich ihr Chef Julien Duvernay einen Moment Zeit nehmen und bei einem Kaffee im daneben liegenden Shop über seine Arbeit sprechen. Das kommt immer öfter vor, gilt doch Duvernay als derzeit bester Patissier der Schweiz. Das freut auch seine Chefin Tanja Grandits.

Dabei war es nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick zwischen der Sterneköchin und dem Patissier. Duvernay war schon da, als Tanja Grandits das «Stucki» übernahm, und huldigte strikte der klassischen französischen Patisserieküche. «Wir mussten uns zuerst finden», erinnert sich Grandits. Heute ist der Franzose für Grandits einer ihrer wichtigsten Mitarbeiter. Schliesslich sind Duvernay und sein Team nicht nur für die Desserts zuständig, sondern auch für das Brot, die Butter, Petit-Fours und sämtliche Crunch- und Crocant-Teile in den Menüs.

Patissiers braucht es

Die Küchenchefin gibt ihm auch den Raum, sich weiterzuentwickeln. Und er packt die Chance. Etwa auch im kleinen, dem Restaurant angeschlossenen Shop, wo Julien Duvernay seine Köstlichkeiten unter eigenem Label verkauft: Brotaufstriche, Schokoladen, Chutneys, Sorbets, Desserts und jeden Samstag eine frische Tarte. Oder mit dem Buch «Desserts – Julien Duvernay», das im vergangenen Jahr im AT-Verlag erschien.

Bislang kannte man hierzulande Namen und Gesichter der Patissiers in den Spitzenrestaurants kaum. Doch immer mehr rücken ihre Chefs die Nebendarsteller ins Rampenlicht. Klar, die grossen Stars sind immer noch die Küchenchefs selbst. Doch hinter ihnen steht ein Team an Mitarbeitern, die das Tagesgeschäft erledigen: Entremetiers, Poissonniers, Rotisseurs, Sau­ciers – und eben die Patissiers. «Zu jedem überragenden Koch gehört ein adäquat überragender Patissier», schreibt die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» über die spezielle Verbindung.

«Für ein stimmiges Menüan­gebot und ein abgerundetes Geschmackserlebnis braucht es beide – Koch und Patissier», ist auch Laurent Eperon, Küchenchef im Restaurant Pavillon im Baur au Lac in Zürich überzeugt, der Stefan Howells als Patissier an seiner Seite hat. Darum sei es wichtig, dass die beiden Berufe in der Küche eine Symbiose bilden und der Gast vom Können und Wissen beider Spezialisten profitieren und geniessen könne.

Das Beste kommt zum Schluss

Die bekannte Redensart «Das Beste kommt zum Schluss» verrät auch, dass die Erwartungen an den letzten Gang besonders hoch sind. Vielmehr muss ein Dessert heute eine Abrundung von dem sein, was zuvor genossen wurde. «Nur wenn die Menüwahl und die Abfolge in sich auch stimmig sind, kann mit dem Dessert das i-Tüpfelchen gesetzt werden», betont Laurent Eperon. Längst wird nicht mehr erwartet, dass dieser eine süsse Kalorienbombe ist. Sie werden zunehmend leichter, sind oft auch aus biologischen Zutaten hergestellt.

Duvernay etwa arbeitet gerne mit Gemüsesorten, «sodass man meine Desserts auch als Entree auftischen könnte, weil sie nur wenig gezuckert sind». Rucola, Gurke, Dill oder auch mal Rande oder Erbsen zaubert er als Desserts auf den Teller. Sie enthalten immer auch bittere oder saure Noten, «damit sie frisch wirken und besser verdaulich sind».

Süsses im Gourmethimmel

So komponiert auch André Siedl seine inzwischen schon berühmten Desserts im Restaurant Ecco Zürich im Hotel Giardino by Atlantis. Sie haben eine extreme Leichtigkeit, klare Geschmackskompositionen und immer einen Säurespiegel dabei – selbst seine Schokoladedesserts. «Dabei muss der Geschmack hundertprozentig auf dem Teller sein», betont Siedl.

Er liebt es, mit verschiedenen Texturen zu spielen, und arbeitet gerne mit unterschiedlichen Temperaturen. Kein Wunder, ist der 23-jährige Deutsche einer der Shootingstars der Branche, konnte er sich doch für das Finale des internatio­nalen Wettbewerbs «Patissier des Jahres» qualifizieren, das im Herbst in Köln stattfindet.

Natürlich freut sich auch An­dré Siedl über das erwachte Interesse an den Patissiers: «Schön, dass unsere Arbeit nun auch ausserhalb der Küche Wertschätzung bekommt.» Er weiss aber auch, dass er vieles seinem Chefkoch Stefan Heilemann zu verdanken hat. «Es ist nicht selbstverständlich, dass er mich so unterstützt.»

Nichts für Anfänger

Dank Julien Duvernays Buch finden die avantgardistischen Desserts manchmal auch den Weg in unsere private Küche. Sein Rezeptbuch ist keines für blutige Anfänger und schon gar nicht für Ungeduldige, bestehen doch seine Desserts manchmal aus mehreren Komponenten. Dazu braucht es etwas Übung. Aber man kann sich auch nur eine Komponente herausnehmen. Die Rezepte sind klar aufgebaut, man wird verständlich durch die einzelnen Arbeitsschritte geleitet, sodass es eine Freude ist, Einblick in die Ideen des Ausnahmepatissiers zu erhalten.

Einen Eindruck seines Talents gibt Julien Duvernay, als er in Windeseile eine Kostprobe seines aktuellen Desserts mit schwarzem Rettich, Vanille und Olivenöl zusammenstellt. Da sitzt jeder Handgriff, jedes Tüpfelchen. Wie ein Künstler zaubert er ein Kunstwerk auf den Teller. Es wäre doch zu schade, nicht zu wissen, wer dahintersteckt. (Berner Zeitung)