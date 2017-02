Jetzt gibts Lego-Burger

Dass da nicht früher jemand drauf gekommen ist! In der philippinischen Stadt Pasig verkauft ein Lokal Hamburger mit Brötchen in Form von Lego-Steinen. Die Kreationen schmeckten fantastisch, schreiben Gäste auf Bewertungsportalen im Internet. Vor allem aber sehen sie cool aus. Die Brötchen gibt es in Schwarz, Gelb und Rot. Und auch wenn man es vermuten könnte: Die Zähne beisst man sich an «Darth Burger», «Wildstyle» und Co. nicht aus.

Das Burger Brick gibt es seit August 2016. Besitzer Jergs Correa hat mit dem Restaurant in einem Einkaufszentrum seinen Traum realisiert. Er habe schon immer einen Fast-Food-Laden extra für Lego-Liebhaber eröffnen wollen, sagte er der Nachrichtenagentur AP. Neben seiner Liebe für die Bausteine spielten auch Marketinggründe eine Rolle, dass er es schliesslich getan ­habe. Die Steine seien weltweit bekannt, fast jeder sei mit ihnen aufgewachsen, sagt Correa der Nachrichtenagentur AP.

Und tatsächlich: Der Laden brummt. Man komme mit der Produktion der Brötchen kaum nach, sagt der Chef. Und auch in den sozialen Medien werden die Lego-Burger gefeiert. Die Facebook-Seite des Restaurants hat über 20'000 Fans, fast 4000 geben an, Burger Brick bereits besucht zu haben.

Im Burger Brick buhlen übrigens nicht nur die Burger um Lego-Fans. Wer auf sein Essen wartet, kann mit echten Lego-Steinen spielen, die auf den Tischen bereitliegen. (Berner Zeitung)