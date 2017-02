Wie ein Schlag ins Gesicht

«Tim Raue polarisiert. Man mag ihn oder auch nicht.» Das sagt Berlins ehemaliger Bürger­meister Klaus Wowereit über Deutschlands besten Koch. Tim Raue selber sagt: «Berlin ist wie ich. Rau, hart, und es gefällt nicht allen.» Tim Raue ist Berliner.

Der 42-Jährige ist dieser Tage fast unheimlich präsent: Letzten Sonntag trat er in «Kitchen Impossible» des TV-Senders Vox gegen eine Schweizer Köchin an, Meta Hiltebrand. Die beiden waren als einzige Sieger der Show von TV-Koch Tim Mälzer hervorgegangen und sollten sich nun duellieren.

Meta Hiltebrand versuchte zwar, Raues Schwachpunkte auszunutzen. Das piek­feine, arrogante «Grossstadtkind», wie sie ihn nannte, musste erst im Entlebuch neben dem Restaurant von «Hexer» Stefan Wiesner Feuer machen, um zu kochen. Dann schickte sie ihn, den Zweisternkoch, auf einen schmutzigen Markt in Marrakesch, wo er mitten im Getümmel Lammfleisch mit Couscous zu­bereiten musste. Er tat es und brillierte, und Meta Hiltebrand hatte keine Chance, Raue schlug sie mit Links. Weil er einer der weltbesten Köche ist. Und weil einem, der aus der Gosse kommt, widrige Umstände in Marokko kaum etwas anhaben können.

Raue schlägt sich frei

Seine Jugend wird sowohl in seinem neuen Buch «My Way» (siehe Box) als auch in der neuen Staffel der Netflix-Serie «Chef’s Table» thematisiert. In diesen rund einstündigen Dokumentarfilmen werden Spitzenköche porträtiert, es sind Getriebene mit interessanten Lebensgeschichten, so wie jene von Raue. Dieser wuchs mit seiner Mutter in Berlin-Kreuzberg auf, in den Siebzigern eine der toughsten Gegenden der Stadt, lebte später mit seinem Vater zusammen und wurde von diesem immer wieder misshandelt.

Als Jugendlicher schloss er sich den «36 Boys» an, einer Gang aus Schlägern, die in sozial schwierigen Verhältnissen aufgewachsen waren und die türkischen, arabischen und kurdischen Hintergrund hatten. Raue war der einzige Deutsche in diesem Haufen Kleinkrimineller, deren Gang­name sich von der Postleitzahl des Bezirks, SO 36, ableitete.

Schon damals tat Raue, wie es ihm beliebte, und nahm sich Auszeiten: «Ich hatte mir auf einem Campingplatz einen alten, nur an Wochenenden benutzten Wohnwagen als Unterkunft auserkoren. Ich hatte ihn aufgeknackt und niemandem davon erzählt. In dieser Sicherheit meines Verstecks hatte ich Magazine wie ‹Spiegel› und ‹Stern› gelesen.» Trotz diesem von allen unterschätzten Intellekt rettete aber vor allem die Kochlehre sein Leben. Diese trat er an nach einem Besuch beim Berufsberater, die Kochjacke löste die Bomberjacke ab.

Nach Abschluss seiner Lehre wollte ihn niemand anstellen, weil er aus einer «No Go Area» stammte, einer Gegend, die als zu gefährlich eingestuft wurde. Also schon wieder unten anfangen, im Restaurant Chalet Suisse, einer Ausflugsbeiz mit keinerlei gastronomischen Ambitionen. Raue stellt sich in der Netflix-Dokumentation selber als «pain in the arse», als unfairen Arbeitskollegen, dar, der nach oben drängte. Weil er überleben wollte und weil es kein Zurück gab. Mit 23 war er Küchenchef.

Keine leichte Kost

«Tim Raues Kaisergranate zu essen ist, als würde man einen Schlag ins Gesicht bekommen», sagt ein Restaurantkritiker im Film. Es ist ein Kompliment. Und beschreibt Raues – asiatisch beeinflussten – Kochstil weit besser als Benotungen von Gastronomieführern (sein Restaurant schmückt sich mit zwei «Michelin»-Sternen sowie 19 «Gault Millau»-Punkten und liegt auf Platz 34 auf der Liste der 50 weltbesten Restaurants).

Weder die Dokumentation noch die Einführung in das Buch mit den Erfahrungen aus seiner Jugend sind leichte Kost. Aber ein unvergessliches Mahl. «Berlin ist wie ich», sagt Tim Raue, «schaut man hinter die Fassade, ist es gut.» (Berner Zeitung)