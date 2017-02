«Die Leute stufen sich nicht als alt ein»

Supermodel Christie Brinkley ist 63 Jahre alt und damit die älteste Frau, die jemals ein Magazin gecovert hat. Erstaunt Sie das?

Nein, Frauen und Männer bleiben heute länger jung und fühlen sich auch so. Sie bemühen sich daher auch mehr um ihren Körper. Sei es durch Fitness, durch Anti-Ageing oder Schönheitsoperationen.

Sie ist jetzt ein Supermodel. Spiegelt das auch einen Trend bei den Normalsterblichen, dass sie alles tun, um immer gleich jung auszusehen?

Auf jeden Fall, es gibt einen Trend bei einer Mehrheit von Männern und Frauen. Das zeigt sich insbesondere auch darin, wie sie sich kleiden, pflegen und zum Coiffeur gehen. Das war vor 50 Jahren noch anders.

Welche Motivation steckt dahinter?

Menschen zwischen 60 und 65 Jahren stufen sich heute nicht mehr als alt ein. Dazu gehört, dass sie sich pflegen und gesund bleiben. Heute bewegen sie sich mehr als früher und ernähren sich besser. Ein Mensch kann heute noch bis 80 Jahre voll im Leben stehen, teilweise sogar länger. Es ist auch für die Gesellschaft besser, wenn sie länger fit bleiben: Es verringert die Gesundheits- und Pflegekosten. Auffallend ist, dass sie sich auch subjektiv jünger fühlen. Generell altert primär der Körper. Geistig und seelisch findet kein Alterungsprozess statt. Ein 65- bis 74-Jähriger fühlt sich heute genau gleich innovativ wie ein 15- bis 34-Jähriger. Früher haben die Menschen den Alterungsprozess passiv erduldet. Sie hatten die Möglichkeiten nicht, aktiv dagegen anzugehen.



Ab wann gilt man denn heute als alt?

Um 1889 begann das Greisenalter mit 65 Jahren. Heute fühlen sich die Leute dann alt, wenn sie mobil eingeschränkt sind, also am Stock oder am Rollator gehen. Leute werden heute auch weniger schnell alt, weil es ihnen sozial und wirtschaftlich besser geht.



Wenn man nach aussen jünger aussieht, heisst das ja nicht, dass der Körper sich auch jünger anfühlt.

Wenn sich Leute psychisch sehr jung fühlen, aber alt aussehen, kann das für die Betroffenen schmerzhaft sein und zu seelischen Belastungen führen. Von aussen reagieren die Leute anders, als sie es erwarten. Da passt einer sein Körperbild schneller seiner inneren Befindlichkeit an, zum Beispiel mit einer Schönheitsoperation.



Spritzen Leute schneller Botox oder gehen schneller zu einem Schönheitschirurgen?

Das ist umstritten. Auch Leute mit Gesichtsfalten sehen noch immer sehr gut aus. Eine Schönheitsoperation kann den Körper perfekt machen, aber auch leblos. Das führt zu einem Frankenstein-Effekt. Wenn ein 60-Jähriger mit gleichaltrigen kommuniziert, spielt es keine Rolle, ob er dicker ist oder nicht. Dennoch wird die plastische Chirurgie zunehmen, besonders kleinere Eingriffe bei den 40- bis 70-Jährigen. Es ist auch die Gruppe, die von den Firmen umworben wird. Die Werbung ist so angelegt, dass ihre Produkte über mehrere Generationen funktioniern, Mutter und Tochter zum Beispiel dieselbe Creme nutzen. Der narzisstische Körperkult betrifft Ältere und Jüngere. Dies führt zu neuen Leitvorstellungen zum Altern. Dies kann sich für einige Menschen negativ auswirken.



Heisst das, es wird sich zu einem gesellschaftlichen Ausschlussfaktor entwickeln?

Ja, absolut. Aber es gibt auch schon Gegentrends. Zum Beispiel Models mit mehr Gewicht und Kurven für Produkte und Mode. Damit will man eine neue Ästhetik schaffen. Im Designbereich entwickeln sie alterslose Produkte oder Wohnformen, die für alle Altersgruppen gelten. Man versucht, das Alter aufzulösen.



Was kann das für Folgen haben?

Die Durchmischung von Alt und Jung ist heute eindeutig besser. Früher trugen die Jungen Rucksäcke, heute tun dies auch Ältere. Die älteren Generationen interessieren sich heute mehr für Bildungsfragen. Einige lernen noch mit 70 Jahren eine neue Sprache, zum Beispiel Spanisch. Wir stellen auch fest, dass die Altersunterschiede bei Wahlen oder Abstimmungen abnehmen, mit Ausnahme gewisser Fragestellungen wie der Rentenreform. Wir haben zudem mehr Leute im hohen Lebensalter, die bereit sind, von Jüngeren zu lernen. Grosseltern werden von Enkelkindern in neue Technologien eingeführt. Altershierarchien, wie es sie früher gab, sind verschwunden.



Wie würden Sie ein würdevolles Altern beschreiben?

Das Konzept des würdevollen Alterns ist ein Ausdruck aus dem 18. Jahrhundert. Man ging davon aus, dass Menschen ab 30 Jahren ein anderes und würdevolles Verhalten haben müssen. Früher sagte man auch, die Jungen seien unreif, die Älteren dagegen gelassen und weiser. Das sind aber patriarchalische Strukturen. Eine Frau etwa durfte mit 35 Jahren nicht mehr flirten. Mit Moral wollte man die Gesellschaft kontrollieren.

