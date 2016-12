Eine Portion «Slow Lesefood»

«Meine Besten» – eine Spezialedition der 12-App

Meine Edition, die Sie heute in der 12-App finden, ist ein Plädoyer für langsamen Journalismus, Slow Lesefood sozusagen. Für Geschichten, die nicht in Stunden, sondern in Tagen und Wochen entstehen und deren Lektüre länger dauert als eine Kurzstrecke im Tram. Es sind alles Texte, die ich auch noch Wochen oder Monate später gern lese und die meinen Blick auf die Welt ein Stück weit verändert haben.

Normalerweise Redaktorin bei der «annabelle», heute Gastkuratorin in der 12-App: Barbara Achermann.

Über Kollege Frank Heer finde ich zur Oper, einer Kunstform, die ich bisher nur mit Mottenkugeln und zu viel Schminke in Verbindung brachte. In der investigativen Recherche «Im Netz des Bösen» erfahre ich, welch menschenverachtende Jobs Facebook in Auftrag gibt. Oliver Meiler führt mich an den Tiber, und ich lernte dabei mehr über Rom als in jedem anderen Italien-Artikel. Constantin Seibt redet uns klug ins Gewissen, und Claudia Senn zeigt auf, wie irrational unsere vermeintlich aufgeklärte Gesellschaft ist.

Alles im Fluss

Wie geht es Rom? Um dies herauszufinden, reicht ein Blick auf den Tiber. Er war schon immer ein Spiegel der Stadt, im Guten wie im Bösen. Ein Artikel aus dem «Tages-Anzeiger».

Besonders gerne habe ich auch das Interview mit Siri Hustvedt und Paul Auster gelesen, denn es spricht ein grosses Tabu an: den Hass gegen Frauen. Jan Christoph Wiechmann öffnet uns die Augen für die Armut in Venezuela, und Erwin Koch für das Elend vor unserer Haustür. Reportagen dürfen betroffen machen. Sie können aber auch grosses Kino sein. Paula Scheidt erzählt von einer sprichwörtlich abgefahrenen Amokfahrt, die als moderne Parabel daherkommt.

85 Sekunden Wahnsinn

Ein Taxi rast durch den Zürcher Bubenholztunnel. Auf der Motorhaube krallt sich ein Mann fest. Warum? Rekonstruktion einer Amokfahrt. Ein Artikel aus der «annabelle».

Ich wurde gebeten, hier auch eigene Texte vorzustellen, und habe mich für die beiden folgenden entschieden:

«Kein Kinderspiel» war ein Langzeitprojekt. Während eines Jahres habe ich einen sogenannten Brennpunktkindergarten in Basel begleitet. Denn wir reden in der Schweiz ja viel über Integration, schauen aber selten dorthin, wo Integration tatsächlich stattfindet. Dabei entscheidet sich häufig gerade im Kindergarten, ob Integration gelingt oder nicht, ob die schulische Laufbahn erfolgreich verläuft oder desaströs und ob man sich irgendwann heimisch fühlen wird oder für immer fremd. Und auch, ob man letztlich die gleichen Chancen im Leben hat wie alle anderen Kinder. Ich recherchiere gerne an Orten, die abseits der medialen Aufmerksamkeit liegen, und besonders gern im südlichen Afrika – obwohl ich jedes Mal befürchte, ich würde mit einem leeren Notizbuch zurückkehren. In Ruanda wollte ich erfahren, weshalb sich dieses Land in den vergangenen zwanzig Jahren schneller entwickelte als jedes andere auf der Welt. Nach dem Genozid galt Ruanda als «failed state», heute ist es ein Paradebeispiel für ökonomischen und sozialen Fortschritt.

Wer Geschichten jenseits der Schlagzeilen macht, braucht Zeit.



Bereits vor der Abreise musste ich feststellen: Noch läuft nicht alles reibungslos. Während acht Wochen versuchte ich, ein Journalistenvisum zu bekommen. Vom zehnten Anruf an waren der Beamte auf der Botschaft und ich per Du. Jean de Dieu wurde vertraulich, erzählte von seinem Sohn «il ne dort pas bien», von seinem Land, «dem saubersten in ganz Afrika», er hat mir Mut gemacht, «Sie reisen ja erst in zwei Tagen ab», und mir versprochen, er werde für mein Visum beten. Es kam dann tatsächlich gerade noch rechtzeitig, 12 Stunden vor meinem Abflug.

Vor Ort lief vieles besser als erwartet. Der Geheimdienst hielt mich und Fotograf Espen Eichhöfer nur einmal an, die Leute waren mindestens so pünktlich wie in der Schweiz und nahmen meist kein Blatt vor den Mund. Mit einer Ausnahme: Sie können schlecht Nein sagen. Aber das musste ich erst lernen. Anderthalb Tage lang sass ich im Parlament und wartete darauf, die Vorsitzende zu treffen. Ihr Assistent nickte mir stets lächelnd von weitem zu und versicherte in regelmässigen SMS, das werde schon klappen. Als es endlich so weit sein sollte, liess sich die Parlamentschefin entschuldigen: Sie sei erkältet.

Das Frauenwunderland

Vor zwanzig Jahren hatten Frauen in Ruanda keinerlei Rechte. Heute ist jedes zweite KMU in Frauenhand. Geschichte einer Express-Emanzipation. Eine Reportage aus der «annabelle».

Wer Geschichten jenseits der Schlagzeilen macht, braucht Zeit. Zeit zu warten, zu lesen, mit vielen Leuten zu reden, zu zweifeln – und zu verwerfen. Es gibt persönliche Fragen, die man erst beim dritten Treffen stellen kann. Jede zweite Annahme stellt sich als falsch heraus, und die vielversprechendsten Wege enden sowieso in einer Sackgasse. Aber dann gibt es auf einmal dieses Weihnachtsmoment, eine Art journalistische Bescherung, und fünf Türen gehen gleichzeitig auf. Das passiert aber immer erst kurz vor Abreise.

