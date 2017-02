Ja, ich will mich!

Sie wohnt in Rotherham in England und ist 39 Jahre alt. Sie hat einen Job, Freunde, ein anständiges Leben. Nur den richtigen Mann hat sie bis heute nicht gefunden. Darum heiratet sich Lynne Gollogly jetzt einfach selbst. In weissem Brautkleid. Mit einem Fest mit vielen Gästen, an dem sie einen Brautstrauss werfen wird. Mit Brautjungfern, mit dem ganzen Trara.

Das Einzige, was am 8. April an ihrer Party fehlen wird, ist der Bräutigam – und der Eintrag im Zivilstandsregister. Sie wünsche sich schon lange eine Traumhochzeit, sagt Gollogly der britischen Boulevardzeitung «The Sun». Weil ihr «Mr. Right» nicht in Sicht sei, ziehe sie die Sache jetzt halt ohne ihn durch.

Gollogly ist erstaunlicherweise nicht die erste Braut, die sich alleine traut. Im März 2016 gab eine Engländerin 5000 Pfund für ein Ego-Hochzeitsfest und eine Ego-Hochzeitsreise aus. Und in Japan gibt es sogar eine Hochzeitsplanerin, die Frauen hilft, sich selbst zu heiraten. Rund 3000 Franken kostet eine solche Eheschliessung. Bis heute haben über 150 Kundinnen die Dienste in Anspruch genommen. (fs)