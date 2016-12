Katalanische Kackmännchen

Die Figuren von Hillary Clinton und Donald Trump waren schon vorproduziert. Aber seit dem Ergebnis der Wahl in den USA verkauft sich «The Donald», gekleidet in einen schwarzen Anzug mit weissem Hemd, roter Krawatte und dem obligatorischen gekringelten Kackhaufen weit besser in der katalanischen Metropole Barcelona.

An den Marktständen des Weihnachtsmarktes blickt man indes auf jede Menge nackter Popos – die Caganers (zu Deutsch: kleine Scheisser) gibt es mittlerweile in weit mehr als 100 Ausführungen männlichen und weiblichen Geschlechts, und jedes Jahr kommen mehr hinzu.

Mit viel Liebe zum Detail

Die eigenwillige Figur darf in ­keiner katalanischen Krippe fehlen, auch in den katholischen Kirchen nicht. Krippenausstellungen sind in der Vorweihnachtszeit ein Besuchermagnet und werden mit viel Liebe zum Detail aufgebaut. Meist hockt der Caganer diskret hinter einem Busch neben dem Stall mit dem Jesuskind.

«Iss gut, scheisse stark und fürchte dich nicht vor dem Tod.»Katalanischer Spruch

Der Caganer wird nach den verschiedensten Geschmäckern modelliert: Das kann ein bärtiger Katalane mit Barretina, der typischen Mütze, und blau-rotem Hemd sein, es kann ein Präsident wie Barack Obama oder eine Kanzlerin wie Angela Merkel sein, ein Fussballspieler vom FC Barcelona oder der Papst . . . Wichtig ist nur die herunterge­zogene Hose oder der gelüpfte Rock.

Beliebt ist natürlich auch die Monarchie aus dem in Katalonien nicht eben geliebten Madrid. So gibt es Prinzessin Letizia ganz in Weiss, mit einem ordentlich gekringelten braunen Haufen unter dem Gesäss.

Ungeklärte Herkunft

Hinter dem Caganer steht angeblich der Stolz der Katalanen, die nicht gewillt sind, sich einer fremden Macht zu beugen. Genau geklärt ist weder die Herkunft noch die Entstehungszeit des Kackmännchens. Eine Erklärung lautet: Die katalanischen Bauern düngen zur Weihnachtszeit nach alter Tradition ihren Acker, damit die Ernte im neuen Jahr gut ausfällt.

Ausserdem steht das Männchen für einen gesunden und ausgeglichenen Körper – zu Weihnachten wird viel und gut gegessen, und dementsprechend viel . . . Dazu passt der Spruch «Menja bé, caga fort i no tinguis por a la mort!» Zu Deutsch: Iss gut, scheisse kräftig und fürchte dich nicht vor dem Tod.

Der katalanische Schriftsteller Joan de Déu Domènech sieht den Geiz der Katalanen im Caganer gespiegelt: «Der Caganer steht für den Charakter des Katalanen, der trotz der weltläufigen Tendenzen, die im Moment vorherrschen, als Person in seiner Zeit steht und den Kauf von Düngemitteln spart.»

Im restlichen Spanien werden die makabren Bräuche der Katalanen eher belächelt, etwa so wie das gallische Dorf von Asterix. In der Tat haben die Katalanen an Brauchtum keinen Mangel: da gibt es an Weihnachten auch den Cagatio, den «Scheissklotz», auf den man eindreschen muss, damit er Geschenke herauspresst, da sind die mörderischen Menschenpyramiden, die Castells, sonntags wird die bedächtige ­Sardana im Kreis zur Musik von Piccoloflöten getanzt, und der ­katalanische Nationalfeiertag ist ausgerechnet der Tag, an dem ­Katalonien sich den Truppen des Philipp von Anjou ergab.

Chinesische Kopien

Touristen, die mit der katalanischen Politiklandschaft eher wenig anfangen können, kaufen lieber Angela Merkel, Barack Obama oder François Hollande in der gebückten Position. Weil das Geschäft floriert, brachte der Hersteller vor kurzem auch eine pieselnde Figur, den Pixaner, auf den Markt. Auch die chinesischen Händler wollen ihren Anteil an dem Business und machen mit billig aus Plastik gefertigten Kackmännchen den kunsthandwerklichen Exemplaren aus Katalonien Konkurrenz.

Der Handel auf Barcelonas ­ältestem Weihnachtsmarkt, der Fira de Santa Llúcia, ist aus einem anderen Grund eingeschränkt: Wer ihn besucht, muss auf Glühwein, Lebkuchen, Mandeln und andere Naschereien verzichten. Die Stände auf dem Platz vor der Kathedrale bieten alle nur eins: Krippendekoration!

Zum einen aus dem Grund, weil man in Ka­talonien viel Wert auf eine hübsch gestaltete Krippe legt, zum anderen und vor allem ist der Verkauf von Essen und Trinken auf öffentlichen Plätzen generell untersagt. (Berner Zeitung)