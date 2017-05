«Mütter drucken meine Texte aus und legen sie ihren Männern hin»

Frau Jansen, auch Sie schreiben einen Mamablog. Wieso haben Mütter ein solches Mitteilungsbedürfnis?

Andrea Jansen: Ich glaube, wir Frauen tauschen uns generell gerne aus und wollen wissen, wie es andere machen. Ich sehe meinen Blog Anyworkingmom.com allerdings nicht als «klassischen» Mütterblog.

Sondern?

Ich will auch Väter ansprechen und Menschen, die sich überlegen, Kinder zu bekommen. Den Begriff Mütterblog finde ich deshalb zu eng gefasst. Das Spektrum der Elternblogs ist ja sehr gross, da gibt es alles von analytischen Texten bis hin zum «Hurra, seit heute Morgen braucht meine Tochter keine Windel mehr». Ohne jemandem auf die Füsse treten zu wollen: Dieses Tagebuchführen interessiert mich weniger.

Sie erzählen ebenfalls Anekdoten aus Ihrem Mütteralltag.

Aber ich verbinde sie mit Themen, die umfassender sind.

Zum Beispiel?

Ich erzähle etwa, wie in meinem Umfeld Frauen, die Teilzeit arbeiten, oft Mühe haben, einen Job zu finden, der ihrer Ausbildung und ihrem Lohnniveau entspricht. Wenn man sich überlegt, woran dies liegt und was man dagegen tun könnte, kommt man sehr schnell zu gesellschaftskritischen und politischen Fragen. Das ist mir wichtig.

Wieso sollen Leute, die noch gar keine Kinder haben, sich für Ihren Blog interessieren?

Ich hätte meinen Blog sehr gern gelesen, bevor ich Kinder bekommen habe. Ich meinte damals wie viele andere, ich hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, und es sei alles kein Problem, wenn man sich nur gut organisiere. Ich begegne immer wieder Frauen, die noch keine Kinder haben und denken, bei ihnen sei es dann ganz anders. Sie gehen davon aus, dass sie und ihr Partner sich alle Aufgaben fair teilen würden, weil dieser das auch wolle. Kurz nachdem sie ein Kind bekommen haben, merken sie dann, wie sie in ein traditionelles Familienmodell hineingerutscht sind oder dass sie gar nicht so früh zurück in den Job wollen. Es gibt so viele Sachen, die man vorher nicht wissen kann. So bringt ein Bébé etwa unglaublich viel Konfliktpotenzial in eine Beziehung hinein.

Streiten Sie sich viel?

So wie die meisten. Mir hat es geholfen, beim zweiten und beim dritten Kind zu wissen, dass die ersten drei Monate wieder sehr heftig werden. Streitereien in dieser Phase legen mein Mann und ich schnell ad acta, weil uns klar ist, dass sie nichts mit unserer Beziehung zu tun haben.

Ist das so? Mit Kindern treten Beziehungsmuster einfach deutlicher hervor.

Aber es hilft, wenn man schon vorher ein gewisses Bewusstsein dafür hat, dass dies passieren wird. So weiss man, dass die Beziehung deswegen nicht schlechter geworden ist oder nächstens auseinanderbricht.

Wie viele Männer lesen Ihren Blog?

Leider sind nur zehn bis zwölf Prozent meiner rund 15'000 Leser im Monat männlich. Aber ich höre immer wieder von Frauen, die meine Texte ausdrucken und ihren Männern zur Lektüre hinlegen (lacht).

Sie riskieren, wegen Ihres Blogs nur noch in Ihrer Rolle als Mutter wahrgenommen zu werden.

(Denkt länger nach) Dieses Risiko besteht, da haben Sie wohl recht. Vielleicht müsste ich wieder mehr Frauen- und Jobthemen aufnehmen. Es gibt tatsächlich Leute, die das Gefühl haben: «Jetzt hat sie Kinder bekommen, jetzt arbeitet sie nicht mehr.»

Ärgert Sie das?

Ich muss zugeben: Ja. Vor allem weil ich mich als Paradebeispiel für eine Working Mom sehe. Deshalb heisst auch mein Blog so.

Entsteht der Eindruck, weil Sie mit der Familiengründung von den Fernsehbildschirmen verschwunden sind?

Das ist so. Aber die Sendung «SF unterwegs» wurde abgesetzt. Als in dieser Zeit auch noch mein Cousin starb, überlegte ich mir, was mir im Leben wichtig ist. Da war mir klar, dass ich so schnell wie möglich Kinder möchte.

Viele Frauen bloggen zwar über ihr Familienleben. Aber Sie machen daraus sogar ein Geschäftsmodell.

Ich finde nicht, dass meine Familie das Thema des Blogs ist. Sondern meine Beobachtungen an mir als Mutter. Das Geschäfts­modell haben bereits andere erfunden. In der Schweiz ist die Umsetzung jedoch schwierig.

Ist es Ihr Ziel, dank Werbung und gezielt ausgesuchten gesponserten Beiträgen vom Bloggen leben zu können?

Jein. Natürlich wäre es schön, aber ehrlich gesagt wohl auch etwas unrealistisch. Es geht vor allem darum, die Themen, die mir unter den Nägeln brennen, umsetzen zu können. Mein Blog dient mir auch als Plattform dazu, meine Marke neu aufzubauen und virtuell zu sagen: «Hallo, mich gibts übrigens noch.» Schliesslich ist mein Blog auch eine Art Portfolio. Hier sieht man, wie ich schreibe.

Dann ist Ihr Blog also doch ein Geschäftsmodell. Der Pay-back kommt einfach verzögert.

Genau. Er ist auch ein Türöffner für andere Projekte.

Bei erstaunlich vielen Müttern dreht sich sogar beruflich alles um Kinder. Wieso können Frauen nicht beispielsweise Bank­direktorin und Mutter sein?

Eine gute Kollegin von mir ist Mutter und Partnerin in einer Consulting-Firma. Es geht also. Man muss es einfach durchstieren. Viele Frauen haben aber einfach den Druck satt, sich an fixe Präsenzzeiten halten zu müssen. Die Organisation, wenn die Kinder krank sind, wenn Ferien anstehen, es keine Tagesschulen gibt – das ist wahnsinnig anstrengend. Viele suchen deshalb ein flexibles Modell, arbeiten als freie Mitarbeiterin oder werden selbstständig. Da bietet es sich an, etwas zu machen, wo man schon in der Thematik drin ist.

Ist es nicht ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, wenn Frauen sich nur noch über die Mutterrolle definieren können oder wollen?

Ich habe Mühe mit dem «nur». Die Betreuungsarbeit, die geleistet wird, ist ja unglaublich wichtig, sowohl die von Müttern als auch die von Vätern. Ich persönlich habe viele Rollen – Mutter, Tochter, Unternehmerin, Journalistin – und definiere mich als Mix aus allem. Dass mein jüngstes Projekt, der Blog, sich mit dem Muttersein befasst, liegt daran, dass mich Menschen und gesellschaftliche Themen schon immer mehr interessiert haben als kalte Fakten. Und ich kann mir vorstellen, dass es einigen Frauen so geht.

Sie treffen mit Ihrem Blog oft einen Nerv. Das war bereits in Ihrer Fernsehkarriere so: Sie berühren etwas in den Menschen.

Danke! Es freut mich sehr und treibt mich auch an, wenn ich solches Feedback erhalte. Vielleicht liegen die Reaktionen daran, dass ich keine Angst habe, zu sagen, wie schwierig es manchmal ist mit Familie. Diese perfekte Instagram-Welt, in der Mütter ständig betonen, wie toll alles laufe, sagt mir gar nicht zu. Ich denke, viele haben das Gefühl, sie seien nicht allein, wenn ich erzähle, dass es bei mir manchmal genauso schiefläuft wie bei ihnen. Es holt sie ab, wenn jemand, den sie schon mal im Fernsehen gesehen haben, sagt, sie «gränne» auch mal am Abend.

Zeigen Sie bewusst Ihre schwache Seite?

Da steckt kein Kalkül dahinter, es entspricht mir einfach.

Es überrascht eigentlich, dass Frauen Sie mögen: Sie sind erfolgreich, sehen gut aus. Spüren Sie nie Neid?

Schön, dass Sie mich so wahr­nehmen. Nein, Neid ist kein Thema. Vielleicht blocke ich das aber einfach ab, es würde mir ja nichts bringen. Ich glaube auch, äusserliche Attraktivität ist sehr relativ. Sobald jemand im Rampenlicht steht, wird er plötzlich als attraktiver wahrgenommen. Nehmen wir etwa Sportler, die sehen zum Teil objektiv vielleicht gar nicht so wahnsinnig gut aus, aber weil sie die Helden unserer Zeit sind und starke Emotionen auslösen, gelten sie als attraktiv.

Welche Sportler?

(lacht) Ich will jetzt wirklich niemandem ans Bein pinkeln.

Von Ihrem attraktiven Äusseren sind Sie vielleicht nicht überzeugt, aber Sie schätzen sich doch sicher als erfolgreich ein?

Wie definiert man Erfolg? Für mich bedeutet er, dass ich Pro­jekte machen kann, die mir Freude bereiten, und dies auf einem möglichst hohen Niveau. Das gelingt mir und ist für mich ein Erfolg. Ich bin mir aber bewusst, dass nicht jeder diese Freiheit hat.

Stehen Sie gern in der Öffentlichkeit?

Das darf man ja eigentlich nicht zugeben, aber bis zu einem ge­wissen Grad wohl schon. Sonst würde ich keinen Blog schreiben und wäre auch nie im Fernsehen aufgetreten. Aber ich habe ein gespaltenes Verhältnis zur öffent­lichen Präsenz. Deshalb kam irgendwann auch der Moment, in dem ich mich von den grossen Shows zurückzog. Ich hatte das Gefühl, ich spiele dort eine Rolle, die mir nicht entspricht. Und das Kleid, das ich trug, war jeweils das grössere Thema als meine Moderationsleistung. Das konnte ich mit mir nicht vereinbaren.

Frustriert es Sie, dass man Sie heute immer weniger erkennt, weil Sie seit fünf Jahren nicht mehr vor der Kamera stehen?

Es wäre gelogen, wenn ich Nein sagen würde. Natürlich ist es schön, wenn Leute zu mir kommen und sagen: «Hey, was du machst, ist super.» Wenn mich heute jemand auf meinen Blog anspricht, freut mich das umso mehr. Doch ich bin auch froh, wenn ich mit der Familie unterwegs bin und die Leute nicht jede meiner Äusserungen und mich als Person kommentieren.

Passiert das?

Mein schlimmstes Erlebnis diesbezüglich war während der Geburt meines Sohnes: Ich lag in den Wehen, und die Hebammenpraktikantin sagte zu mir: «Ich habe früher so gern ‹Joya rennt› geschaut.» Beim Gebären, beim Zahnarzt und beim Frauenarzt möchte ich nicht auf meine Fernsehengagements angesprochen werden! (lacht)

Sie waren vor Ihrer Familiengründung für das Schweizer Fernsehen auf der ganzen Welt unterwegs. War es für Sie ein Schock, plötzlich aufs Mutter­dasein umzustellen?

Nein. Es war für mich immer der grösste Wunsch, eine Familie zu haben. Ich bin so glücklich wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich davor dieses Nomadendasein ausleben konnte. So habe ich nicht das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Das damalige Tempo hätte ich gesundheitlich gar nicht mehr viel länger ausgehalten. Zudem reisen mein Mann und meine beiden älteren Kinder ebenfalls extrem gern. Jetzt machen wir es einfach zusammen und anders.

Mit Kindern muss man ständig Kompromisse schliessen.

Das stimmt. Aber ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass Kinder haben bedeutet, dass mein altes Leben vorbei ist und ich gezwungen werde, auf alles zu verzichten. Gleichzeitig war ich erstaunt darüber, wie mich das Mutterdasein veränderte. Wie ich plötzlich verletzlich wurde auf einer Ebene, die ich gar nicht gekannt hatte. Da ist auf einmal dieses Kind, für das man alles machen würde. Viele Sachen, die mir früher Spass be­reiteten, will ich gar nicht mehr. Deshalb muss ich meinem alten Leben nicht nachweinen.

Würden Sie manchmal nicht lieber mit Freunden ein Glas Wein trinken, anstatt nach einem anstrengenden Tag die Kinder ins Bett zu bringen?

Doch. Aber das kann ich ja. Im Moment zwar nicht, weil ich ein ganz kleines Bébé habe und abends ohnehin zu müde dafür wäre. Aber sonst organisiere ich mir einfach einen Babysitter. Nur das spontane Sichverlieren und Sichtreibenlassen, das hätte ich gern wieder einmal. Ohne Organisation geht nichts mehr. (Berner Zeitung)