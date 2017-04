Traum versus Albtraum

In der 12-App gibt es jeden Tag die 12 besten Artikel aus 21 Publikationen von Tamedia. Zum Monatsende finden Sie eine Zusammenstellung der beliebtesten Artikel. Hier kann die 12-App heruntergeladen werden.

«Was war los, als ich weg war?», fragte Barack Obama bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seinem Abschied aus dem Weissen Haus. Mit dieser Bemerkung hatte er an einer Diskussionsveranstaltung in Chicago am vergangenen Montag die Lacher auf seiner Seite.

Es war einiges los diesen Monat. Noch bevor uns die Nachrichten über den Anschlag auf den Mannschaftsbus des deutschen Fussballvereins BVB erreichten und Europa gebannt auf die Resultate der französischen Präsidentschaftswahl am 23. April wartete, erschütterte der «Fall Jegge» die Schweiz. Markus Zangger erhebt in einem Buch über seine traumatische Jugend schwere Missbrauchsvorwürfe gegen den Vorzeigepädagogen. Auch in der 12-App wurde immer wieder darüber berichtet. Den bestbewerteten Artikel zum Thema finden Sie hier noch einmal wieder:

Der Fall Jegge ist ein Fall Schweiz

In der Schweiz war Sex mit Kindern noch in den 80ern kein Tabu. Nun ertönt der Ruf, dieses dunkle Kapitel aufzuarbeiten. Ein Artikel aus dem «Tages-Anzeiger».

Obama wollte bei seiner Ansprache aber wohl eher auf seinen Nachfolger Donald Trump anspielen, der sich nach wie vor lieber «alternative Fakten» ausdenkt, als seinen Worten Taten folgen zu lassen. Da steht er aber nicht alleine da. In «Geier über Caracas» schreibt Boris Herrmann: «Schon lange bevor Donald Trump das Weisse Haus eroberte, war Venezuela ein Land der Fake-News. Praktisch alle Fernsehsender senden heute im Propagandabetrieb. Kritische Zeitungen wurden verstaatlicht, wenn sie nicht aus Papiermangel ohnehin nicht mehr erscheinen.» Daneben mangelt es dem Land heute auch an Trinkwasser, Lebensmitteln und Medikamenten.

Geier über Caracas

Das ölreiche Venezuela steuert auf den Abgrund zu. Unterwegs in einem der brutalsten und bizarrsten Länder der Welt. Eine Reportage aus der «Süddeutschen Zeitung».

Auf eine Entdeckungsreise der ganz anderen Art nahm uns im April «annabelle»-Autorin Claudia Senn mit. Sie wollte mit Klischees über den Iran aufräumen und reiste allen Vorwarnungen zum Trotz selbst in das Land zwischen dem Persischen Golf und dem Kaspischen Meer. Obwohl der Artikel «Hinter dem Schleier» mit dem Satz «Man kann nicht behaupten, die Iraner hätten es mir leicht gemacht, sie zu mögen», begann, erlebte sie den Iran als atemberaubendes Reiseland und beendete ihren Bericht daher auch mit dem Fazit «Wir kommen wieder».

Hinter dem Schleier

Wie bitte, Ferien im Iran? Gahts no? Unsere Autorin fuhr hin. Und erlebte ein atemberaubendes Reiseland, in dem vieles ganz anders ist, als es scheint. Eine Reportage aus der «annabelle».

