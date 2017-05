Pro: Man kann seine Sorgen ziemlich gut tottreten

von Nina Kobelt

«Spazieren hat nichts mit einem Spatz zu tun», pflegte meine Mutter zu sagen, und diese Rechtschreibregel war in meiner Jugend alles, was ich übers Spazieren lernte. Meine Eltern hielten nichts von Umherflanieren, einerseits, weil die Zeit für solches Tun fehlte (am Sonntag, dem einzigen Zeitfenster, in dem solcherlei Platz gefunden hätte, lagen wir herum oder fuhren Ski), andererseits, weil wenn schon Bewegung, fanden sie, dann richtig Sport.

So unternahm ich erst spät meine ersten Spaziergänge, also Touren zu Fuss ohne erklärtes Ziel, und das erst noch nachts. In einer Phase, in der ich ungefähr alle paar Stunden den Kopf lüften musste, weil irgendwas nicht gut lief in meinem Leben, begann ich selber zu laufen – im Sinne von gehen. Ich «ging mal schnell um den Block», wann immer ich konnte. Spätnachts, manchmal war es auch schon früh am Morgen, zog ich um die Häuser, all by myself (meine Probleme wälzte ich vornehmlich auf Englisch, weil ich nie ohne Ohrstöpsel und Discman und später den iPod unterwegs war und mir Ratgeber in Form von Musik einverleibte).

Ich merkte bald, dass diese Form von Therapie mich weiter brachte als irgendwas sonst, ja, man kann seine Sorgen ziemlich gut tottreten, davon bin ich auch heute noch überzeugt. Die Welt wäre eine bessere, wenn mehr Menschen umherwalsern würden.

Der beste Spaziergang ist natürlich jener durch die Natur. Man braucht dazu weder spezielles Schuhwerk, noch wird unheimlicherweise ein Teil des Hirns lahmgelegt wie beim Joggen (was Kollege Jürg Steiner kürzlich in dieser Zeitung anlässlich des GP von Bern erörtert hat). Und man profitiert trotzdem von zwei Dingen, die es zum Überleben braucht: Bewegung und frische Luft. Ich bin sicher, das pfeifen sogar die Spatzen von den Dächern.

Kontra: «Wo bitte kriege ich hier ein Bier?»

von Stefanie Christ

«Los, Kinder, wir gehen spazieren!» Das ist Familienslang für: «Wir laufen eine gefühlte Ewigkeit geradeaus, und dann kehren wir wieder um.» Glücklicherweise waren meine Eltern keine Anhänger dieser drögen sonntäglichen Zeitverschwendung. Nur vor Ostern packte sie jeweils die Spazierlust, sie wollten am Wegesrand Kräuter sammeln. Was völlig in Ordnung war, denn so verfolgte das Spazieren immerhin ein klares Ziel: Eierdeko suchen.

Das ziellose Schlendern um des Schlenderns willen ist es, was mich am Spazieren so langweilt. Als Kind und heute. «Das macht den Kopf frei!», mögen Sie mir jetzt in Gedanken zurufen. Doch Spazieren macht meinen Kopf nicht frei. Mir fliegen weder auf weiten Feldern noch auf schmalen Waldwegen kreative Eingebungen zu. Ich bin halt kein Robert Walser. Ich bin ich, und alles, was ich während eines Spaziergangs denken kann, ist: «Wo bitte kriege ich hier ein Bier?» (Und nein, selbst mit­gebrachter, durchgeschüttelter Gerstensaft zählt nicht.)

Und erst der ganze Grüss-Stress! Befinde ich mich noch in Stadtnähe und darf die anderen Passanten elegant ignorieren? Trample ich schon durch Landgebiet und muss jetzt allen die Hand schütteln, die an mir vorbeilaufen? Oder, das Schlimmste: Flaniere ich im Agglo-Raum und warte entsprechend unbeholfen die Reaktion des Entgegenkommenden ab, um dann im letzten Moment ein verlegenes «Grüessech» zu stammeln?

Ich brauche klare soziale Spielregeln und ein Ziel, um mich in der Vertikalen in Bewegung zu setzen. Eine Sehenswürdigkeit besuchen. Tierli streicheln. Osterdeko sammeln, meinetwegen. Wenn ich mich von der Muse küssen lassen will, putze ich mir die Zähne. Funktioniert immer. Und verursacht erst noch keine Blasen an den Füssen.

Als Kompromiss kann man es auf folgende Formel bringen: Spazieren ja, aber nicht ohne Musik auf den Ohren: Deshalb hier fünf Lieder, die sich direkt oder indirekt ums Spazieren drehen:

1. The Proclaimers: «500 Miles» (1988) Der Klassiker unter den Spaziersongs. Motiviert ungemein. Auch wenn es ja nicht gleich 500 Meilen sein müssen.

Fats Domino: «I’m Walking» (1957) Fats Domino war nicht dafür bekannt, besonders sportlich zu sein: Dieser Song macht dennoch Lust auf Bewegung.

Lisa Hannigan: «The Pas­senger» (2011) Für alle, die während des Spazierens ihren Gedanken nachhängen wollen.

Helen Shapiro: «Walking back to Happiness» (1961) Sie gehen spazieren, weil Sie deprimiert sind? Dieser Song fegt negative Gedanken weg. Versprochen.

The Stargazers: «The Happy Wanderer» (1954) Wandern und Spazieren ist nicht dasselbe, schon klar. Trotzdem darf dieser lüpfige Song nicht fehlen. Wir empfehlen die Version von The Stargazers. Und jene aus der «Muppets-Show». (Berner Zeitung)