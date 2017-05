Mit Falten läufts rund

Kennen Sie den? Eine Frau in den besten Jahren wird schwer krank. Auf dem Operationstisch erscheint ihr Gott, und sie fragt ihn: «Ist mein Leben zu Ende?» Gott beruhigt sie: «Nein, du hast noch ein paar Jahre zu leben.» Also entscheidet sich die Frau nach der OP, im Krankenhaus zu bleiben, um sich Gesichtsfalten zu glätten, Lippen zu spritzen und Bauchfett entfernen zu lassen.

Nach der letzten Operation wird sie aus dem Krankenhaus entlassen. Beim Überqueren der Strasse wird sie von einem Auto überfahren. Als sie dann vor Gott steht, fragt sie wütend: «Ich dachte, ich hätte noch lange zu leben? Warum lässt du mich sterben?» Gott antwortet: «Ich habe dich nicht erkannt!»

Ein Witz, nicht weil das Alter zum Lachen ist, aber die Auseinandersetzung mit ihm. Jetzt mal oberflächlich betrachtet.

Eingriff statt Make-up

Zwar geht die Nachfrage nach plastischer Chirurgie, bei der Falten während einer Vollnarkose geglättet werden, zurück. Natürlich aber nicht der Wunsch, jünger auszusehen. Kleinere Ein­griffe wie Botoxspritzen, Lasertherapien oder Fadenlifting sind nach wie vor beliebt, und wirft man ab und zu einen Blick in ein Frauen- (oder Männer!-)magazin, wird man die Vermutung nicht los, ­Hyaluronsäure würde nicht nur die Haut glätten, sondern Leben retten.

Ach, Jugendwahn.

In Hollywood ist es gerade in, «no make-up» zu tragen. Das heisst, ohne Make-up aus dem Haus zu gehen, was vor allem ab einem gewissen Alter mit viel Mut verbunden ist. Auf Instagram und dort unter #nomakeup gibt es aktuell 13 793 512 Posts. Einige davon von Prominenten wie Gwyneth Paltrow oder Cindy Crawford. Bei manchen sind einige Falten sichtbar, bei anderen fehlen sie ganz, und die ganz Cleveren haben einen Schummer­filter über die Fotos gelegt, sodass Falten in der Unschärfe verschwinden.

Zu glauben, «no make-up» heisse, diese Promis wachten morgens so auf, ist aber naiv. Gwyneth Paltrow (44), um nur ein Beispiel zu nennen, hat auf einem Instagram-Bild mit Etikett #nomakeup zwar ein paar Lachfältchen, aber keine Sommersprossen mehr (siehe auch Interview unten). Was sie wohl im Sommer macht, wenn die Sonne Kaliforniens auf ihr Gesicht knallt?

So. Und damit wären wir wieder bei unserem Witz: Im Leben sind zwei Dinge sicher: dass wir sterben und – auf dem Weg zum Tod – altern. Und wenn wir nicht an Gott glauben, könnte diese Reise auch irgendwann abrupt wegen eines Autounfalls enden, egal, wie man aussieht, ob man gefaceliftet ist oder gerade ohne Make-up rumrennt. Was lernen wir?

Wofür man sich so schämt

Wir sollten dringend gelassener werden. Und Bullshit wie diesen ignorieren: Im «New York Magazine» wurde unlängst diskutiert, ob Age-Shaming das neue Fat-Shaming sei. Menschen, die nichts Besseres zu tun haben, schämen sich jetzt für ihr Alter statt für ihre Kilos. Übrigens gibt es sogar so etwas wie «Bread-Shaming», was Französinnen, die wohl am besten aussehenden Frauen auf der Welt, in den Augen von Amerikanerinnen intensiv betreiben: zu viel Brot essen.

Oder Croissants. Bullshit, haben wir ja bereits erwähnt. Die Kosmetikindustrie scheint das auch langsam zu kapieren, immerhin gilt es immer weniger, das Altern zu stoppen, sondern eher zu verlangsamen (ein Beispiel? Vichys Vorzeigeprodukt heisst «Slow Âge» – Langsames Alter).

«Auf alten Fotos sehn wir immer jünger aus», sagte mal jemand, und das ist jetzt kein Witz mehr, sondern das Leben, das fiese, Falten in unser jugendliches Gesicht brennende Leben. Auf das wir stolz sein sollten und damit auch auf die Zeichnungen im Gesicht und am Körper.

Altern mit Falten und Würde sollte das Motto sein, und verstehen Sie das nicht falsch: Hie und da ein Cremchen oder ein kleiner Eingriff ist in Ordnung. Solange man immer noch aussieht, als ob man zumindest älter werden könnte. Und wird es dann zu viel, gibt es immer noch weichmachende Sepiafilter. (Berner Zeitung)