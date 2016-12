Arthur Conan Doyle und die «Pantoffeln aus Ulmenholz»

1893 begleitete der Schriftsteller Arthur Conan Doyle seine lungenkranke Frau Louisa «Touie» nach Davos. Dort schrieb er den Roman, mit dem er seine erfolgreiche Serie rund um Sherlock Holmes abschliessen wollte: Des oberschlauen Detektivs überdrüssig und beeindruckt von seinem Besuch der Rosenlaui­schlucht bei Meiringen, liess er ihn dort zu Tode stürzen. Amüsanter liest sich der selbstironische Bericht von Arthur Conan Doyle über seine Pioniertaten im eben aufgekommenen Skisport:

«Aeusserlich ist an einem Paar Ski nichts besonders Heimtückisches zu entdecken. Es sind zwei Pantoffeln aus Ulmenholz, 8 Fuss lang und vier Zoll breit (=2,40 m mal 20 cm, Anmerkung der Redaktion), mit einem viereckigen Absatz, aufgebogenen Zehen und Riemen in der Mitte zur Befestigung des Fusses. Niemand würde beim blossen Ansehen an all die Möglichkeiten denken, die in ihnen lauern. Aber du ziehst sie an und wendest dich lächelnd deinen Freunden zu, um zu sehen, ob sie dir auch zuschauen – und dann bohrst du im nächsten Augenblick deinen Kopf in einen Schneehaufen und strampelst wahnsinnig mit beiden Füssen, um, halb aufgestanden, von neuem im gleichen Schneewall zu ertrinken. Auf einen Mann, der an zu viel Würde leidet, würde ein Kurs auf norwegischen Schneeschuhen eine vorzügliche moralische Wirkung üben.» (...)

Aber all das geschieht nur in der ersten Zeit des Skifahrens. Du musst auf der Ebene schuften, die Hügel im Zickzack oder nach der Art der Krabben erklimmen, hin­abgleiten, ohne das Gleichgewicht zu verlieren und vor allem mit Leichtigkeit drehen lernen. Wenn du das zum ersten Mal versuchst, glauben deine Freunde, es sei einer deiner schlechten Witze. (…)

Hat jemand aber Ausdauer genug und einen vollen Monat zur Verfügung, so wird er finden, dass Skifahren ihm ein einzigartiges Vergnügen gewährt. Ich bin überzeugt, dass die Zeit kommen wird, wo Hunderte von Engländern in der Skisaison sich nach der Schweiz begeben werden. Ich glaube, dass ich mich, mit Ausnahme von zwei Schweizern, als der erste betrachten darf, der das Bergsteigen auf Schneeschuhen betrieben hat. Aber ich bin sicher, dass ich nicht der letzte sein werde um viele Tausende.»

Als «Sportesmann» bezeichnete ihn sein Skilehrer Tobias Branger im Hotelgästebuch am Ende ihrer Tour über die Furgga von Maienfeld nach Arosa, nach nur drei Monaten Unterricht. Und die Skibegeisterung des Briten war nachhaltig: Bis zum Tod seiner Frau 1906 verbrachte das Paar jeden Winter ein paar Wochen in Davos.

Und auch das Kapitel Sherlock Holmes war noch nicht zu Ende: Der gewaltige Leserprotest nötigte den Autor, seinen Helden wiederzubeleben. 1903 erzählt der Auferstandene in «The Empty House»: «Nun also zu jener Schlucht. Ich hatte keine ernst­lichen Schwierigkeiten, dort herauszukommen, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich nie darin gewesen bin.»

Den grossen Roman über Davos allerdings hat ein noch berühmterer Kollege geschrieben.

