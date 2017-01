Austern-Bankett

Es sind blasse Geschöpfe, von einer Schönheit, die schwierig zu erklären ist. Austern sehen nach nichts aus und sind doch so viel. Einst das täglich Brot für arme Leute am Meer und ein Snack zwischendurch im Pub, Aphrodisiakum auch, vor allem, als sie in den 50ern des letzten Jahrhunderts als Delikatesse wiederentdeckt wurden.

Austern sind eigentlich Geschöpfe des Winters, jetzt ist Saison, und der Austernbauer hat einen harten Job. Er sammelt sie in der Nacht ein, wenn das Meer sich zurückgezogen hat, die Luft aber nasskalt bleibt. Tags mutet die Szenerie fast poetisch an, das Seegras flattert im Wind, der Boden ist feucht und fest, in der Ferne fahren die Bauern hin und her und schauen, wies ihren Zöglingen geht. Heisst es dann «Austern pflücken»? Man müsste Derek fragen.

Eine Art Fischmarkt

In Gummistiefeln ist er vorausgestapft, Derek Hairon, der für die Organisation Jersey Walk Adventures übers Meer läuft – bei Ebbe natürlich. Die Kanalinsel Jersey wächst täglich zweimal, wird um rund das Doppelte grösser, fast nirgends auf der Welt ist der Tidenhub so gross: Bis zu 12 Meter hebt und senkt sich das Meer.

Es kann schnell gehen, und wenn Derek in die Ferne schaut und mit kaum merklicher Anspannung sagt: «It’s time to go home», dann geht man besser mit. Die Austern brauchen das Wasser, und sie sind heute so teuer, weil ihre Aufzucht intensiv ist, mehrere Jahre wurden diese Portuguese Oysters schon gepflegt. Auf den 500 Metern, die man vom Strand bis zu den Bänken zurücklegt, könnte man das Abendessen einsammeln, das Meer bietet alles, es ist ein gigantisches Buffet, man braucht sich nur etwas auszusuchen.

Algen, Hummer, Krabben und auch Fische, informiert Derek, die sind allerdings mit dem Meer rausgeschwommen und haben den Seetang, seaweed, zurückgelassen. «Alles essbar», sagt Derek weiter. Limpets zum Beispiel, Napfschnecken, würde er mit Knoblauchbutter zubereiten oder als Kaugummi kauen. Er sagt es, ohne eine Miene zu verziehen. Eggwrack oder Knotted wrack, das ist Knotentang, macht die Zähne weiss, oder wars die Meermandel? Irish Moos komme in der Magnum-Glace vor, behauptet er, ein vorzüglicher Verdicker ohne Geschmack, eine vegetarische Gelatine. Derek steckt sich zwei, drei Blätter in die Tasche, er will sie trocknen. Dann läuft er weiter über die Foodmeile, die eigentlich ein Foodyard ist.

Die wildromantischen Kanalinseln kennen nur ein mildes Klima. Durch den Golfstrom begünstigt, wächst hier eine üppige Blumen- und Pflanzenpracht, und schaut man vom Meer her auf diese Insel Jersey, denkt man an einen explodierten Grasball. So grün sind die Hügel, so klar leuchten die Bäume, so frisch alles, was hier wächst. Jersey mit seinen britischen Wurzeln vereint das Beste von zwei Nationen, Frankreich liegt nur 14 Kilometer entfernt: Cider, Wein, Gin, Brandy und Bier. Täglich Frisches aus dem Wasser, Black Butter, der nichts mit Butter zu tun hat, sondern eine Masse aus hauptsächlich Apfelschnaps und Zucker ist, Obst, Gemüse, Fleisch, Fudge und Shortbread. Es lebt sich hier göttlich, wie in Frankreich sozusagen. Auch wegen der Jersey-Kartoffeln, oh yes! Man kann die «Jersey Royals» am Flughafen kaufen, in Papiersäcken zu zwei Pfund. Es sind Frühkartoffeln, und die allerersten gehen in die Sterneküchen von Paris und New York. In Meerwasser mit Minze gegart und mit Jerseybutter verfeinert sind sie eine Delikatesse.

Die Kartoffeln werden im Dezember angepflanzt. Manchmal landen Enten auf den Feldern, die mit Planen bedeckt werden – und aussehen wie eine Wasseroberfläche. Ganz falsch liegen die Vögel nicht – als Dünger dienen Algen, und manchmal liegen Muscheln auf und in der Erde.

Kauen, nicht schlürfen

Im Restaurant kommen die Jersey Royals auch schon mal als Stock auf den Tisch. Nicht im Seymor Inn, dort werden Austern serviert. Rohe und gegrillte, und die Karte erinnert an eine Austernkarte, weil jede Sorte wieder anders schmeckt. Austern leben so lange, bis man sie knackt, mit einem scharfen Messer.

Und dann solle man sie kauen, sagt Derek. Nicht schlürfen. Das tun nur Leute, die angeben wollen – und Austern gar nicht mögen. Ja, das soll es geben. Was man sich dort, am Holztisch im Pub, überhaupt nicht vorstellen kann. Selten hat etwas so Blasses so gut geschmeckt. (Berner Zeitung)