«Die Gedanken sind frei» trällern Mutter, Vater, Tochter und Sohn. Doch bald zeigt sich: weit gefehlt. In der Vision des deutschen Autors Benjamin Lauterbach wird in nicht allzu ferner Zukunft der Ökoterror herrschen. «Danke, Emmentaler Erdbeere. Danke, Strengelbacher Trauben. Danke, Düdinger Mirabelle!», sagt Tochter Maria Lara (Fernanda ­Rüesch) mantrahaft. Sie bereitet einen so unbedenklichen wie ungeniessbaren Fruchtsaft zu, aus Erzeugnissen regionaler Produktion.

Gesundheit geht vor, Tabak­waren sind verboten, statt Alkohol gibts einen Mittagsschlaf für alle, zur Optimierung der Lebenserwartung – als Dienst an der Gesellschaft. Alle haben sich lieb, die Kinder sind mustergültig indoktriniert. Statt einer Modernität der Elektronik ist Lauterbachs Zukunft reaktionär. Mobiltelefone sind wegen der Strahlung verbannt, Volkstümelei und Abschottung sorgen für Wohlstand und Seelenfrieden. Für die Optimierung der Kinder sorgt die Mutter, die in ihrer Hausfrauenrolle total aufgeht und sparsam mit Salz und Essig hantiert. Es gibt Holz statt Plastik, Filzpantoffeln und Kleider aus Leinen. Die Welt ist heil – doch dann kommt der Chinese (Mario Gremlich).

Harmonie geht flöten

Zur Erforschung des helvetischen Glücks ist er zu Gast. Die Vorfreude ist gross. «Ich habe den Chinesen jetzt schon ganz doll lieb», sagt Sohn Niclas (Andreas Ricci) artig. Herr Ting zeigt Willen zur Anpassung («Ich habe jedes Wort ihrer Sprache gelernt!»), doch kaum kommen seine Gastgeschenke ins Spiel, ist fertig lustig. Die sprechende Plastikpuppe Li Hui, ein Modellauto mit Fernsteuerung und ein Staubsaugerroboter stellen die Prinzipien des enthaltsamen guten Lebens infrage. Die Harmonie geht schnurstracks flöten. Die Eltern (Jan-Philip Walter Heinzel und Atina Tabé) verzweifeln, die Kinder proben die Revolution. Der Chinese muss weg.

Arbeit, Sport, Essen: Viele Menschen leben in einem wahren Gesundheitswahn. In seiner Theaterfarce «Der Chinese» treibt es der Deutsche Benjamin Lauterbach auf die Spitze und entlarvt die angeblich freiwillige Entbehrung als gelenkte Lust­losigkeit. Ob der Staat unangepasstes Verhalten bestraft oder das erwünschte Leben belohnt, ist dabei einerlei.

Grosszügig übersehen

Regisseur Max Merker hat den Stoff zwecks dieser Schweizer Erstaufführung auf helvetische Verhältnisse zugeschnitten. In seiner Inszenierung lässt er keine Gelegenheit aus, die Vorlage Lauterbachs humoristisch anzureichern. Er lässt das Solothurner Premierenpublikum ohne Unterbruch kichern. Ohne falsche Furcht vor dem Slapstick: Den Chinesen lässt er mit einem überdimensionalen Koffer anreisen, zwischen den Szenen verschafft er dem Staubsaugerroboter poetische Auftritte, und Holzklötze sorgen zuletzt für latente Rutschgefahr. Das hat alles einen tieferen Sinn, aber es ist auch einfach lustig, weil alles so herrlich rasant vonstattengeht.

Fürs Theater Orchester Biel-Solothurn ist es ein Glück, dass die grossen Schauspielhäuser das Schaffen von Max Merker bisher so grosszügig über­sehen haben. Bereits 2015 war er für einen Höhepunkt der The­atersaison mitverantwortlich, ­zusammen mit Aaron Hitz zeigte er die halsbrecherische Buster-Keaton-Hommage «Lachen verboten!». Auch für «Der Chinese» lohnt sich der Besuch in den kleinen, feinen Theatern in Solothurn und Biel.

Nächste Vorstellung: Di, 17. 1., 9.30 Uhr, Stadttheater Solothurn. Bieler Premiere am 7.4. www.tobs.ch (Berner Zeitung)