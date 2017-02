Der neue Bierkönig kommt aus Winterthur

Zuerst wurde ihr Bierwissen abgefragt. Dann mussten sie Bierstile und -aromen erkennen. Und in der Finalrunde durften sie vor der Jury ein Bier präsentieren, es ­degustieren, beschreiben und Vorschläge machen, was man dazu essen könnte: 33 Biersommeliers, darunter 6 aus dem Kanton Bern, traten am Samstag in Zürich zur zweiten Schweizer Meisterschaft an.

Den Titel holte sich Patrick Thomi. Der Winterthurer darf die Schweiz im September mit Fabian Albrecht (Fiesch), Martin Droeser (Gelterkinden) und Kurt Althaus (Interlaken) an der WM in München vertreten. Sie erreichten die Plätze 2, 3 und 4.

Patrick Thomi folgt auf Roger Brügger. Der Langenthaler holte sich den Titel an der letzten Schweizer Meisterschaft. (fs)